Дубль Мэттьюса помог «Торонто» победить «Детройт» в матче «Столетней классики»
МОСКВА, 2 янв —
Р-Спорт. «Торонто Мэйпл Лифс» победил в овертайме «Детройт Ред Уингз» в матче «Столетней классики» — встрече регулярного чемпионата НХЛ, посвященной 100-летию лиги и клуба «Торонто».
Встреча, прошедшая в воскресенье на открытом воздухе на футбольном стадионе BMO Field в Торонто, завершилась со счетом 5:4 (0:0, 0:1, 4:3, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Лео Комаров (42-я минута), Митч Марнер (49), Коннор Браун (50) и Остон Мэттьюс (53, 64). У гостей отличились Энтони Манта (26, 60), Джонатан Эрикссон (54) и Дилан Ларкин (59).
Матч между «Торонто» и «Детройтом» посетило 40 148 зрителей.
|1.01.2017 23:50
|Зрители 40148
|Регулярный чемпионат
|BMO Field
|Торонто Мэйпл Ливз
|5:4 ОТ
|Детройт Ред Уингз
|(0:0, 0:1, 4:3)
Главные тренеры
|Майк Бэбкок
|Джефф Блэшилл
Вратари
|Фредерик Андерсен
|Джаред Коро 57:09 (Дж. Коро 58:14-58:36, Дж. Коро 59:58)
|1-й период
|Брендан Смит
|00:49
|2-й период
|21:26
|Вильям Нюландер
|Энтони Манта (Х. Зеттерберг, Т. Татар)
|25:33
|25:51
|Коннор Браун
|Ник Дженсен
|30:15
|31:35
|3-й период
|41:23
|Леонид Комаров (Дж. Гардинер, В. Нюландер)
|43:25
|Мэтт Мартин
|Стив Отт
|43:25
|48:23
|Митчелл Марнер (М. Райлли, Дж. ван Римсдайк)
|49:34
|Коннор Браун (З. Хаймэн, К. Кэррик)
|52:05
|Остон Мэттьюс (К. Браун, З. Хаймэн)
|Джонатан Эрикссон (К. Улле, Э. Манта)
|53:54
|Дилан Ларкин (Х. Зеттерберг, Т. Татар)
|58:14
|Энтони Манта (Х. Зеттерберг, Т. Ванек)
|59:58
|Овертайм
|63:40
|Остон Мэттьюс (Дж. Гардинер, К. Браун)
Статистика
|11
|Штрафное время
|9
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|О. Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз), К. Браун (Торонто Мэйпл Ливз), Э. Манта (Детройт Ред Уингз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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