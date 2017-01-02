Дубль Мэттьюса помог «Торонто» победить «Детройт» в матче «Столетней классики»

Встреча, прошедшая в воскресенье на открытом воздухе на футбольном стадионе BMO Field в Торонто, завершилась со счетом 5:4 (0:0, 0:1, 4:3, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Лео Комаров (42-я минута), Митч Марнер (49), Коннор Браун (50) и Остон Мэттьюс (53, 64). У гостей отличились Энтони Манта (26, 60), Джонатан Эрикссон (54) и Дилан Ларкин (59).

Матч между «Торонто» и «Детройтом» посетило 40 148 зрителей.