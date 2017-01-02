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2 января 2017, 12:51 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Дубль Мэттьюса помог «Торонто» победить «Детройт» в матче «Столетней классики»

МОСКВА, 2 янв — Р-Спорт. «Торонто Мэйпл Лифс» победил в овертайме «Детройт Ред Уингз» в матче «Столетней классики» — встрече регулярного чемпионата НХЛ, посвященной 100-летию лиги и клуба «Торонто».

Встреча, прошедшая в воскресенье на открытом воздухе на футбольном стадионе BMO Field в Торонто, завершилась со счетом 5:4 (0:0, 0:1, 4:3, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Лео Комаров (42-я минута), Митч Марнер (49), Коннор Браун (50) и Остон Мэттьюс (53, 64). У гостей отличились Энтони Манта (26, 60), Джонатан Эрикссон (54) и Дилан Ларкин (59).

Матч между «Торонто» и «Детройтом» посетило 40 148 зрителей.

1.01.2017 23:50 Зрители 40148 Регулярный чемпионат BMO Field
Торонто Мэйпл Ливз 5:4 ОТ Детройт Ред Уингз
(0:0, 0:1, 4:3)
Главные тренеры
Майк Бэбкок Джефф Блэшилл
Вратари
Фредерик Андерсен Джаред Коро 57:09 (Дж. Коро 58:14-58:36, Дж. Коро 59:58)
1-й период
Брендан Смит 00:49
2-й период
21:26 Вильям Нюландер
Энтони Манта (Х. Зеттерберг, Т. Татар) 25:33
25:51 Коннор Браун
Ник Дженсен 30:15
31:35
3-й период
41:23 Леонид Комаров (Дж. Гардинер, В. Нюландер)
43:25 Мэтт Мартин
Стив Отт 43:25
48:23 Митчелл Марнер (М. Райлли, Дж. ван Римсдайк)
49:34 Коннор Браун (З. Хаймэн, К. Кэррик)
52:05 Остон Мэттьюс (К. Браун, З. Хаймэн)
Джонатан Эрикссон (К. Улле, Э. Манта) 53:54
Дилан Ларкин (Х. Зеттерберг, Т. Татар) 58:14
Энтони Манта (Х. Зеттерберг, Т. Ванек) 59:58
Овертайм
63:40 Остон Мэттьюс (Дж. Гардинер, К. Браун)
Статистика
11 Штрафное время 9
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
О. Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз), К. Браун (Торонто Мэйпл Ливз), Э. Манта (Детройт Ред Уингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Детройт Ред Уингз
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Торонто Мэйпл Ливз
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