«Виннипег» выставил Бурмистрова на драфт отказов
«Виннипег» выставил на драфт отказов российского нападающего Александра Бурмистрова. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Эллиотт Фридман.
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Видимо, что-то случилось...
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Таким образом, если в ближайшие 24 часа Александр не подпишет контракт с других клубом НХЛ, он окажется в
В текущем сезоне 25-летний Александр Бурмистров провел 23 матча за «Виннипег» и набрал 2 (0+2) очка.
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