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1 января 2017, 20:37 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

«Виннипег» выставил Бурмистрова на драфт отказов

«Виннипег» выставил на драфт отказов российского нападающего Александра Бурмистрова. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Эллиотт Фридман.

Виннипег выставил Бурмистрова на драфт отказов - Фото Увеличить
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Таким образом, если в ближайшие 24 часа Александр не подпишет контракт с других клубом НХЛ, он окажется в фарм-клубе «Джетс» в АХЛ. Его контракт с «Анахаймом» истекает по окончании нынешнего сезона.

В текущем сезоне 25-летний Александр Бурмистров провел 23 матча за «Виннипег» и набрал 2 (0+2) очка.

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