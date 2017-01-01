«Виннипег» выставил Бурмистрова на драфт отказов

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Таким образом, если в ближайшие 24 часа Александр не подпишет контракт с других клубом НХЛ, он окажется в фарм-клубе «Джетс» в АХЛ. Его контракт с «Анахаймом» истекает по окончании нынешнего сезона.

В текущем сезоне 25-летний Александр Бурмистров провел 23 матча за «Виннипег» и набрал 2 (0+2) очка.