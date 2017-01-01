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1 января 2017, 19:19 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Сергей Бобровский: Раньше были проблемы. Но я сбросил вес, и теперь все хорошо

Сергей Бобровский помог «Коламбусу» одержать 15-ю победу подряд, а после матча дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Сент-Поле.

Сергей <span class=error>Бобровский</span> помог <span class=error>Коламбусу</span> одержать 15-ю победу подряд а после матча дал интервью корреспонденту Советского спорта в <nobr>Сент-Поле.</nobr> Увеличить
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«Миннесота» против «Коламбуса»

Раньше этот матч не вызвал бы особого ажиотажа и шумихи. Но кто мог представить еще месяц назад, что эта игра станет одной из главных историй НХЛ этого сезона? К этому дню оба соперника подошли с космическими беспроигрышными сериями. «Коламбус» одержал 14 побед подряд, «Миннесота» — 12 побед. Как говорится, никто не хотел уступать.

Бобровский любит играть в Миннесоте, на этой арене он всегда в ударе. Вот и после этой встречи Зак Паризе будет видеть Сергея в кошмарных снах. В одном из моментов в первом периоде Паризе думал, что перед ним пустые ворота и ничто не может помешать ему забить первый гол. Но Бобровский умудрился нырнуть от одной штанги к другой и ловушкой остановил шайбу, вытащив ее из пустого угла. Паризе не поверил своим глазам! И качал головой, изучая повтор на большом экране. А одноклубники Бобровского поняли, что их голкипер в полном порядке, и спокойнее пошли вперед.

Исход матча — 28 сейвов Бобровского и 24-я победа в сезоне (4:2). 15-я победа подряд «Коламбуса» и крах беспроигрышной серии «Миннесоты».

После матча Сергей Бобровский дал интервью вашему корреспонденту.

— Каково это — играть в канун Нового года?

— В принципе это обычная встреча регулярного чемпионата, на которую надо настраиваться как на любую другую. Но конечно в мыслях то, что праздник совсем близко. И от этого игра получается предпраздничной, какой-то особенной — как для болельщиков, так и для игроков. Стадион был громкий, атмосфера — как в плей-офф.

— Вы успеваете к новогоднему столу?

— Посмотрим, мы торопимся. Но надеюсь, что задержки не будет, и мы успеем.

— А были случаи, когда приходилось встречать Новый год в самолете?

— Было в автобусе. Прилетели в Финикс на игру — и Новый год застал нас в автобусе по дороге в гостиницу.

— Какие любимые блюда у вас на новогоднем столе?

— Люблю все, что приготовит жена. Она у меня хорошо готовит, старается, — улыбается Сергей.

— Как вы отмечали Рождество?

— В кругу друзей. К нам в гости приезжали Димка Орлов, Лешка Марченко. Отметили за русским праздничным столом американское Рождество, благо были три дня выходных.

— Что вы попросили у Санты?

— Об этом рассказывать не буду — секрет. Еще не сбудется!

— До рекорда НХЛ осталось всего немного — 17 побед подряд в сезоне 1992−93 одержал «Питтсбург». У вас уже 15 побед. Вы думаете о том, что можете войти в историю?

— Я не суеверный, но только бы не сглазить. Сезон длинный, и еще много предстоит сыграть матчей. Мы стараемся не думать про беспроигрышную серию. Готовимся к каждому поединку, не размышляя о прошлых победах. Нельзя останавливаться на достигнутом, надо двигаться дальше — вперед, к новым победам.

— «Коламбус» обыгрывал «Монреаль» (10:0), «Питтсбург» (7:1). Что означают подобные крупные победы для команды?

— Любая победа достается нелегко. Не имеет значения, с крупным счетом или с минимальным. Все выкладываются по максимуму, отдаются без остатка. Конечно же, победителем быть гораздо приятнее, нежели побежденным.

— Вы провели 31 матч из 35 в этом сезоне. Вспоминая вашу прошлую историю травм, возникает вопрос — как вы выдерживаете эту нагрузку?

— Да, грустно вспоминать о проблемах в прошлом сезоне. Летом я пересмотрел процесс тренировок. Сбросил вес, чтобы облегчить нагрузку на мышцы. Пока все идет хорошо. Чувствую себя прекрасно.

— У вас такая же статистика, как в сезоне 2013−14, когда вы завоевали «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю НХЛ…

— Я не думаю, что это моя личная статистика. Команда — единое целое. Выигрыши, как и проигрыши — командные достижения. Нападающие забивают, защитники хорошо отрабатывают, помогают мне, блокируют много бросков. Соответственно и моя работа от этого легче.

— Вы можете провести больше 70 матчей за сезон. Только семь вратарей в истории НХЛ добивались подобного.

— Давайте не будем загадывать и забегать так далеко вперед. Мы просто идем день за днем. Сегодня день отработали, завтра — новый день. Я очень люблю играть в хоккей. Для меня каждая игра — это большая честь и радость защищать ворота «Коламбуса», наслаждаться хоккеем.

1.01.2017 02:00 Регулярный чемпионат Xcel Energy Center
Миннесота Уайлд 2:4 Коламбус Блю Джэкетс
(0:1, 1:3, 1:0)
Главные тренеры
Брюс Будро Джон Торторелла
Вратари
Деван Дубник 57:52 Сергей Бобровский
1-й период
Кэм Аткинсон (Б. Дубински) 10:05
14:53 Марко Сканделла
17:58 Джейсон Зукер
Мэттью Колверт 17:58
Сергей Бобровский 18:52
2-й период
22:28 Крис Стюарт
22:28 Мэтью Дамба
22:28 Мэтью Дамба
Джош Андерсон 22:28
Мэттью Колверт 22:28
Мэттью Колверт 22:28
Джек Джонсон (А. Веннберг, Б. Саад) 23:29
Кэм Аткинсон (Р. Мюррей, М. Нутиваара) 23:44
Райан Мюррей 25:11
25:58 Микаэль Гранлунд (Дж. Сперджен, М. Койву)
29:07 Микаэль Гранлунд
Сет Джонс (Б. Саад, Н. Фолиньо) 37:35
3-й период
40:24 Джейсон Зукер (Мик. Гранлунд, Дж. Сперджен)
Райан Мюррей 56:22
Статистика
26 Штрафное время 28
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Аткинсон (Коламбус Блю Джэкетс), С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), Дж. Сперджен (Миннесота Уайлд)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
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