Сергей Бобровский: Раньше были проблемы. Но я сбросил вес, и теперь все хорошо
Сергей Бобровский помог «Коламбусу» одержать 15-ю победу подряд, а после матча дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в
Сент-Поле.
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«Миннесота» против «Коламбуса»
Раньше этот матч не вызвал бы особого ажиотажа и шумихи. Но кто мог представить еще месяц назад, что эта игра станет одной из главных историй НХЛ этого сезона? К этому дню оба соперника подошли с космическими беспроигрышными сериями. «Коламбус» одержал 14 побед подряд, «Миннесота» — 12 побед. Как говорится, никто не хотел уступать.
Бобровский любит играть в Миннесоте, на этой арене он всегда в ударе. Вот и после этой встречи Зак Паризе будет видеть Сергея в кошмарных снах. В одном из моментов в первом периоде Паризе думал, что перед ним пустые ворота и ничто не может помешать ему забить первый гол. Но Бобровский умудрился нырнуть от одной штанги к другой и ловушкой остановил шайбу, вытащив ее из пустого угла. Паризе не поверил своим глазам! И качал головой, изучая повтор на большом экране. А одноклубники Бобровского поняли, что их голкипер в полном порядке, и спокойнее пошли вперед.
Исход матча — 28 сейвов Бобровского и 24-я победа в сезоне (4:2). 15-я победа подряд «Коламбуса» и крах беспроигрышной серии «Миннесоты».
После матча Сергей Бобровский дал интервью вашему корреспонденту.
— Каково это — играть в канун Нового года?
— В принципе это обычная встреча регулярного чемпионата, на которую надо настраиваться как на любую другую. Но конечно в мыслях то, что праздник совсем близко. И от этого игра получается предпраздничной,
— Вы успеваете к новогоднему столу?
— Посмотрим, мы торопимся. Но надеюсь, что задержки не будет, и мы успеем.
— А были случаи, когда приходилось встречать Новый год в самолете?
— Было в автобусе. Прилетели в Финикс на игру — и Новый год застал нас в автобусе по дороге в гостиницу.
— Какие любимые блюда у вас на новогоднем столе?
— Люблю все, что приготовит жена. Она у меня хорошо готовит, старается, — улыбается Сергей.
— Как вы отмечали Рождество?
— В кругу друзей. К нам в гости приезжали Димка Орлов, Лешка Марченко. Отметили за русским праздничным столом американское Рождество, благо были три дня выходных.
— Что вы попросили у Санты?
— Об этом рассказывать не буду — секрет. Еще не сбудется!
— До рекорда НХЛ осталось всего немного — 17 побед подряд в сезоне 1992−93 одержал «Питтсбург». У вас уже 15 побед. Вы думаете о том, что можете войти в историю?
— Я не суеверный, но только бы не сглазить. Сезон длинный, и еще много предстоит сыграть матчей. Мы стараемся не думать про беспроигрышную серию. Готовимся к каждому поединку, не размышляя о прошлых победах. Нельзя останавливаться на достигнутом, надо двигаться дальше — вперед, к новым победам.
— «Коламбус» обыгрывал «Монреаль» (10:0), «Питтсбург» (7:1). Что означают подобные крупные победы для команды?
— Любая победа достается нелегко. Не имеет значения, с крупным счетом или с минимальным. Все выкладываются по максимуму, отдаются без остатка. Конечно же, победителем быть гораздо приятнее, нежели побежденным.
— Вы провели 31 матч из 35 в этом сезоне. Вспоминая вашу прошлую историю травм, возникает вопрос — как вы выдерживаете эту нагрузку?
— Да, грустно вспоминать о проблемах в прошлом сезоне. Летом я пересмотрел процесс тренировок. Сбросил вес, чтобы облегчить нагрузку на мышцы. Пока все идет хорошо. Чувствую себя прекрасно.
— У вас такая же статистика, как в сезоне 2013−14, когда вы завоевали «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю НХЛ…
— Я не думаю, что это моя личная статистика. Команда — единое целое. Выигрыши, как и проигрыши — командные достижения. Нападающие забивают, защитники хорошо отрабатывают, помогают мне, блокируют много бросков. Соответственно и моя работа от этого легче.
— Вы можете провести больше 70 матчей за сезон. Только семь вратарей в истории НХЛ добивались подобного.
— Давайте не будем загадывать и забегать так далеко вперед. Мы просто идем день за днем. Сегодня день отработали, завтра — новый день. Я очень люблю играть в хоккей. Для меня каждая игра — это большая честь и радость защищать ворота «Коламбуса», наслаждаться хоккеем.
|1.01.2017 02:00
|Регулярный чемпионат
|Xcel Energy Center
|Миннесота Уайлд
|2:4
|Коламбус Блю Джэкетс
|(0:1, 1:3, 1:0)
|Брюс Будро
|Джон Торторелла
|Деван Дубник 57:52
|Сергей Бобровский
|1-й период
|Кэм Аткинсон (Б. Дубински)
|10:05
|14:53
|Марко Сканделла
|17:58
|Джейсон Зукер
|Мэттью Колверт
|17:58
|Сергей Бобровский
|18:52
|2-й период
|22:28
|Крис Стюарт
|22:28
|Мэтью Дамба
|22:28
|Мэтью Дамба
|Джош Андерсон
|22:28
|Мэттью Колверт
|22:28
|Мэттью Колверт
|22:28
|Джек Джонсон (А. Веннберг, Б. Саад)
|23:29
|Кэм Аткинсон (Р. Мюррей, М. Нутиваара)
|23:44
|Райан Мюррей
|25:11
|25:58
|Микаэль Гранлунд (Дж. Сперджен, М. Койву)
|29:07
|Микаэль Гранлунд
|Сет Джонс (Б. Саад, Н. Фолиньо)
|37:35
|3-й период
|40:24
|Джейсон Зукер (Мик. Гранлунд, Дж. Сперджен)
|Райан Мюррей
|56:22
|26
|Штрафное время
|28
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|К. Аткинсон (Коламбус Блю Джэкетс), С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), Дж. Сперджен (Миннесота Уайлд)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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