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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28319699/
1 января 2017, 18:09 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

Малкин возглавил гонку бомбардиров НХЛ, Тарасенко — 4-й, Панарин — 5-й

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в матче с «Монреалем» (4:3) заработал два очка и возглавил гонку бомбардиров в Национальной хоккейной лиге.

В активе 30-летнего россиянина 43 очка (16 голов + 27 передач). На втором месте также с 43 очками (14+29) расположился канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на третьей строчке, имеющий на одно очко меньше, партнер Малкина по команде — Сидни Кросби.

В пятерку также попали еще двое россиян, это расположившийся на четвертом месте форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко — 39 очков (16+23) и нападающий «Чикаго» Артемий Панарин, в активе которого 38 очков (15+23).

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Новости НХЛ

Малкин — в лидерах гонки бомбардиров НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, ставший автором победного гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:3 ОТ), сравнялся по количеству набранных очков с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона».
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