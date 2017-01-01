Менеджер по экипировке «Каролины» сыграл в воротах в матче чемпионата НХЛ
Менеджер по экипировке «Каролины» Джордж Алвес в ночь на воскресенье вышел в качестве вратаря в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампой-Бэй» (1:3). Об этом сообщает
пресс-служба лиги.
Дебют Алвеса в НХЛ произошел в концовке встречи. Он провел на льду 8 секунд, за которые хозяева не нанесли по его воротам ни одного броска.
«Это невероятно. Я уже был в подтрибунном помещении, когда услышал, что тренер назвал мое имя. Я просто не мог поверить своим глазам. Это был удивительный опыт», — отметил Алвес.
Алвес был заявлен на игру
Алвес является ветераном морской пехоты США. Он играл за команду штата Северная Каролина, выступал в Хоккейной лиге Восточного побережья и Южной профессиональной хоккейной лиги. В «Каролине» Алвес работает с сезона-2003/04.
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