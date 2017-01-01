Менеджер по экипировке «Каролины» сыграл в воротах в матче чемпионата НХЛ

Дебют Алвеса в НХЛ произошел в концовке встречи. Он провел на льду 8 секунд, за которые хозяева не нанесли по его воротам ни одного броска.

«Это невероятно. Я уже был в подтрибунном помещении, когда услышал, что тренер назвал мое имя. Я просто не мог поверить своим глазам. Это был удивительный опыт», — отметил Алвес.

Алвес был заявлен на игру из-за проблем со здоровьем второго вратаря команды Эдди Лэка. Перед игрой он сам разрисовал свой шлем и заточил коньки.

Алвес является ветераном морской пехоты США. Он играл за команду штата Северная Каролина, выступал в Хоккейной лиге Восточного побережья и Южной профессиональной хоккейной лиги. В «Каролине» Алвес работает с сезона-2003/04.