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1 января 2017, 13:41 | Хоккей: НХЛ | «Газета.Ру»

Менеджер по экипировке «Каролины» сыграл в воротах в матче чемпионата НХЛ

Менеджер по экипировке «Каролины» Джордж Алвес в ночь на воскресенье вышел в качестве вратаря в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампой-Бэй» (1:3). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Дебют Алвеса в НХЛ произошел в концовке встречи. Он провел на льду 8 секунд, за которые хозяева не нанесли по его воротам ни одного броска.

«Это невероятно. Я уже был в подтрибунном помещении, когда услышал, что тренер назвал мое имя. Я просто не мог поверить своим глазам. Это был удивительный опыт», — отметил Алвес.

Алвес был заявлен на игру из-за проблем со здоровьем второго вратаря команды Эдди Лэка. Перед игрой он сам разрисовал свой шлем и заточил коньки.

Алвес является ветераном морской пехоты США. Он играл за команду штата Северная Каролина, выступал в Хоккейной лиге Восточного побережья и Южной профессиональной хоккейной лиги. В «Каролине» Алвес работает с сезона-2003/04.

Каролина Харрикейнз
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