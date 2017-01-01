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1 января 2017, 12:13 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Малкин — в лидерах гонки бомбардиров НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, ставший автором победного гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:3 ОТ), сравнялся по количеству набранных очков с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона».

Хоккеисты делят первую строчку гонки бомбардиров с 43 баллами. В активе россиянина 16 голов и 26 передач, у канадца — 14 голов и 29 передач. Следом за ними идет одноклубник Малкина Сидни Кросби с 42 (26+16) очками, затем Владимир Тарасенко из «Сент-Луиса» — 39 (16+23).

Питтсбург Пингвинз
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