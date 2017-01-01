Хоккеисты делят первую строчку гонки бомбардиров с 43 баллами. В активе россиянина 16 голов и 26 передач, у канадца — 14 голов и 29 передач. Следом за ними идет одноклубник Малкина Сидни Кросби с 42 (26+16) очками, затем Владимир Тарасенко из «Сент-Луиса» — 39 (16+23).