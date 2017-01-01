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1 января 2017, 12:12 | Хоккей: НХЛ | «Газета.Ру»

Овечкин вошел в топ-30 лучших снайперов за всю историю НХЛ

Российский нападающий, капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 542-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и единолично вышел на 30-е место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.

Российский нападающий капитан клуба Вашингтон <span class=error>Кэпиталз</span> Александр <span class=error>Овечкин</span> забросил 542-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) и единолично вышел на 30-е место в списке лучших снайперов за всю историю лиги. Увеличить
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Он отличился на 32-й минуте гостевой встречи против «Нью-Джерси Дэвилз», сделав счет 4:1 в пользу своей команды. Это достижение покорилось 31-летнему россиянину в 874-й встрече регулярных чемпионатов.

В списке лучших снайперов НХЛ всех времен Овечкин обошел известного в прошлом канадского хоккеиста словацкого происхождения Стэна Микиту, который за 22 сезона в «Чикаго» (1958−1980 годы) забросил 541 шайбу в 1394 матчах.

Кроме того, Овечкин стал пятым европейцем в списке 30 лучших снайперов НХЛ после чеха Яромира Ягра (755 голов), финнов Теему Селянне (684) и Яри Курри (601), а также шведа Матса Сундина (564). Больше всех шайб в истории лиги забросил канадец Уэйн Гретцки, записавший на свой счет 894 гола за 1487 игр в регулярных чемпионатах НХЛ.

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