Овечкин вошел в топ-30 лучших снайперов за всю историю НХЛ

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Он отличился на 32-й минуте гостевой встречи против «Нью-Джерси Дэвилз», сделав счет 4:1 в пользу своей команды. Это достижение покорилось 31-летнему россиянину в 874-й встрече регулярных чемпионатов.

В списке лучших снайперов НХЛ всех времен Овечкин обошел известного в прошлом канадского хоккеиста словацкого происхождения Стэна Микиту, который за 22 сезона в «Чикаго» (1958−1980 годы) забросил 541 шайбу в 1394 матчах.

Кроме того, Овечкин стал пятым европейцем в списке 30 лучших снайперов НХЛ после чеха Яромира Ягра (755 голов), финнов Теему Селянне (684) и Яри Курри (601), а также шведа Матса Сундина (564). Больше всех шайб в истории лиги забросил канадец Уэйн Гретцки, записавший на свой счет 894 гола за 1487 игр в регулярных чемпионатах НХЛ.