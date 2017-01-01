Овечкин вошел в топ-30 лучших снайперов за всю историю НХЛ
Российский нападающий, капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 542-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и единолично вышел на 30-е место в списке лучших снайперов за всю историю лиги.
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Он отличился на 32-й минуте гостевой встречи против «Нью-Джерси Дэвилз», сделав счет 4:1 в пользу своей команды. Это достижение покорилось 31-летнему россиянину в 874-й встрече регулярных чемпионатов.
В списке лучших снайперов НХЛ всех времен Овечкин обошел известного в прошлом канадского хоккеиста словацкого происхождения Стэна Микиту, который за 22 сезона в «Чикаго» (1958−1980 годы) забросил 541 шайбу в 1394 матчах.
Кроме того, Овечкин стал пятым европейцем в списке 30 лучших снайперов НХЛ после чеха Яромира Ягра (755 голов), финнов Теему Селянне (684) и Яри Курри (601), а также шведа Матса Сундина (564). Больше всех шайб в истории лиги забросил канадец Уэйн Гретцки, записавший на свой счет 894 гола за 1487 игр в регулярных чемпионатах НХЛ.
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