Лундквист обошел Гашека и вышел на 1-е место по количеству побед в НХЛ среди вратарей-европейцев
Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист вышел на первое место по количеству побед в НХЛ среди вратарей, родившихся в Европе.
В воскресенье ньюйоркцы взяли верх над «Колорадо» в матче регулярного чемпионата со счетом 6:2. Этот успех стал для шведского вратаря 390-м в карьере. Таким образом, он обошел чеха Доминика Гашека (399). На третьем месте в этом списке — россиянин Николай Хабибулин (333).
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