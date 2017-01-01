Лундквист обошел Гашека и вышел на 1-е место по количеству побед в НХЛ среди вратарей-европейцев

В воскресенье ньюйоркцы взяли верх над «Колорадо» в матче регулярного чемпионата со счетом 6:2. Этот успех стал для шведского вратаря 390-м в карьере. Таким образом, он обошел чеха Доминика Гашека (399). На третьем месте в этом списке — россиянин Николай Хабибулин (333).