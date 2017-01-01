«Лос-Анджелес» взял верх над «Сан-Хосе»
«Лос-Анджелес» переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.
Первая звезда встречи — форвард «Кингз» Тэннер Пирсон, набравший 2 (1+1) очка.
|1.01.2017 06:30
|Регулярный чемпионат
|Staples Center
|Лос-Анджелес Кингз
|3:2
|Сан-Хосе Шаркс
|(1:0, 1:0, 1:2)
Главные тренеры
|Дэррил Саттер
|Питер Дебур
Вратари
|Петер Будай
|Мартин Джонс 57:56 (М. Джонс 00:00-59:04, М. Джонс 58:55)
|1-й период
|03:31
|Кайл Клиффорд
|Майкл Хэйли
|03:31
|04:17
|Тэннер Пирсон (А. Мартинес)
|Пол Мартин
|13:09
|15:00
|Алек Мартинес
|2-й период
|Брент Бернс
|20:32
|21:31
|Дрю Даути (Н. Дауд, А. Мартинес)
|Патрик Марло
|23:19
|38:35
|Анже Копитар
|3-й период
|Брент Бернс (Джо Торнтон, П. Марло)
|40:12
|43:56
|Джефф Картер (Т. Пирсон, Дж. Маззин)
|Брент Бернс
|46:12
|49:03
|Джефф Картер
|Джо Торнтон
|50:28
|Кевин Лабанк (Мик. Бедкер, Б. Диллон)
|53:57
Статистика
|11
|Штрафное время
|15
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Т. Пирсон (Лос-Анджелес Кингз), А. Мартинес (Лос-Анджелес Кингз), Дж. Картер (Лос-Анджелес Кингз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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