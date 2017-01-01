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1 января 2017, 11:59 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Лос-Анджелес» взял верх над «Сан-Хосе»

«Лос-Анджелес» переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

Первая звезда встречи — форвард «Кингз» Тэннер Пирсон, набравший 2 (1+1) очка.

1.01.2017 06:30 Регулярный чемпионат Staples Center
Лос-Анджелес Кингз 3:2 Сан-Хосе Шаркс
(1:0, 1:0, 1:2)
Главные тренеры
Дэррил Саттер Питер Дебур
Вратари
Петер Будай Мартин Джонс 57:56 (М. Джонс 00:00-59:04, М. Джонс 58:55)
1-й период
03:31 Кайл Клиффорд
Майкл Хэйли 03:31
04:17 Тэннер Пирсон (А. Мартинес)
Пол Мартин 13:09
15:00 Алек Мартинес
2-й период
Брент Бернс 20:32
21:31 Дрю Даути (Н. Дауд, А. Мартинес)
Патрик Марло 23:19
38:35 Анже Копитар
3-й период
Брент Бернс (Джо Торнтон, П. Марло) 40:12
43:56 Джефф Картер (Т. Пирсон, Дж. Маззин)
Брент Бернс 46:12
49:03 Джефф Картер
Джо Торнтон 50:28
Кевин Лабанк (Мик. Бедкер, Б. Диллон) 53:57
Статистика
11 Штрафное время 15
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Т. Пирсон (Лос-Анджелес Кингз), А. Мартинес (Лос-Анджелес Кингз), Дж. Картер (Лос-Анджелес Кингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сан-Хосе Шаркс
Новости Матчи Состав Статистика
Лос-Анджелес Кингз
Новости Матчи Состав Статистика
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