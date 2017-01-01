«Ванкувер» одолел «Эдмонтон» по буллитам
«Ванкувер» нанес поражение «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов.
Основное время встречи и овертайм завершились при счете 2:2. Первая звезда поединка — голкипер «Кэнакс» Якоб Маркстрем, отразивший 42 броска из 44.
|1.01.2017 06:00
|Регулярный чемпионат
|Rogers Place
|Эдмонтон Ойлерз
|2:3 Б
|Ванкувер Кэнакс
|(0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Уилли Дежарден
Вратари
|Кэм Тэлбот
|Якоб Маркстрем
|1-й период
|Даниэль Седин
|08:07
|18:14
|Крис Расселл
|2-й период
|Брэндон Саттер
|21:12
|Алекс Бэрроуз (Бо Хорват, С. Берчи)
|25:43
|Никита Трямкин
|30:28
|32:31
|Дрейк Каджула (Р. Ньюджент-Хопкинс, М. Беннинг)
|36:46
|Патрик Марун
|3-й период
|Свен Берчи (Бо Хорват, А. Эдлер)
|44:57
|Маркус Гранлунд
|46:28
|Даниэль Седин
|58:07
|58:27
|Коннор Макдэвид (Л. Драйзайтль, М. Лучич)
Серия буллитов - победный бросок
|Бо Хорват
Статистика
|4
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Я. Маркстрем (Ванкувер Кэнакс), К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Бо Хорват (Ванкувер Кэнакс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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