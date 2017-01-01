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1 января 2017, 11:57 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Ванкувер» одолел «Эдмонтон» по буллитам

«Ванкувер» нанес поражение «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов.

Основное время встречи и овертайм завершились при счете 2:2. Первая звезда поединка — голкипер «Кэнакс» Якоб Маркстрем, отразивший 42 броска из 44.

1.01.2017 06:00 Регулярный чемпионат Rogers Place
Эдмонтон Ойлерз 2:3 Б Ванкувер Кэнакс
(0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Тодд Маклеллан Уилли Дежарден
Вратари
Кэм Тэлбот Якоб Маркстрем
1-й период
Даниэль Седин 08:07
18:14 Крис Расселл
2-й период
Брэндон Саттер 21:12
Алекс Бэрроуз (Бо Хорват, С. Берчи) 25:43
Никита Трямкин 30:28
32:31 Дрейк Каджула (Р. Ньюджент-Хопкинс, М. Беннинг)
36:46 Патрик Марун
3-й период
Свен Берчи (Бо Хорват, А. Эдлер) 44:57
Маркус Гранлунд 46:28
Даниэль Седин 58:07
58:27 Коннор Макдэвид (Л. Драйзайтль, М. Лучич)
Серия буллитов - победный бросок
Бо Хорват
Статистика
4 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Я. Маркстрем (Ванкувер Кэнакс), К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Бо Хорват (Ванкувер Кэнакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Эдмонтон Ойлерз
Новости Матчи Состав Статистика
Ванкувер Кэнакс
Новости Матчи Состав Статистика
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