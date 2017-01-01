«Рейнджерс» уверенно обыграли «Колорадо», «Даллас» уступил «Флориде»
«Колорадо Эвеланш» на домашнем льду потерпел поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс», встреча завершилась со счётом 2:6.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Тайсон Бэрри и Франсуа Бошемен, результативный пас на свой счёт записал Михаил Григоренко. У «Рейнджерс»
«Даллас Старз» дома уступил «Флориде Пантерз», игра закончилась со счётом 1:3.
Единственная шайба «Старз» на счету Патрика Ивза. У «Пантерз» точные броски удались Винсу Трочеку, Юсси Йокинену и Яромиру Ягру.
|1.01.2017 04:00
|Регулярный чемпионат
|Pepsi Center
|Колорадо Эвеланш
|2:6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|(2:2, 0:2, 0:2)
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Ален Виньо
Вратари
|Кэлвин Пикар
|Хенрик Лундквист
|1-й период
|01:59
|Коди Маклеод (Т. Бэрри, М. Григоренко)
|Крис Крайдер (Д. Степан, М. Цуккарелло-Осен)
|06:09
|16:32
|Джон Митчелл
|Крис Крайдер (Р. Макдона, М. Цуккарелло-Осен)
|16:39
|18:34
|Блэйк Комо (Ф. Бошемен, Р. Бурк)
|18:56
|Никита Задоров
|Райан Макдона
|19:48
|2-й период
|Джей.Ти. Миллер
|29:30
|32:31
|Андреас Мартинсен
|Крис Крайдер (Д. Степан, Б. Пирри)
|34:20
|36:06
|Джером Игинла
|3-й период
|Джей.Ти. Миллер (О. Линдберг, Й. Фаст)
|49:34
|Джимми Веси (М. Грабнер, К. Хэйс)
|53:05
|53:20
|Натан Маккиннон
|Дэн Джирарди
|57:26
|Райан Макдона
|59:30
Статистика
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
Лучшие игроки
|К. Крайдер (Нью-Йорк Рейнджерс), Дж. Миллер (Нью-Йорк Рейнджерс), М. Цуккарелло-Осен (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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