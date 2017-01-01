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1 января 2017, 11:49 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Рейнджерс» уверенно обыграли «Колорадо», «Даллас» уступил «Флориде»

«Колорадо Эвеланш» на домашнем льду потерпел поражение от «Нью-Йорк Рейнджерс», встреча завершилась со счётом 2:6.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Тайсон Бэрри и Франсуа Бошемен, результативный пас на свой счёт записал Михаил Григоренко. У «Рейнджерс» хет-триком отметился Крис Крайдер, дубль сделал Джей Ти Миллер, ещё одну шайбу забросил Джимми Веси.

«Даллас Старз» дома уступил «Флориде Пантерз», игра закончилась со счётом 1:3.

Единственная шайба «Старз» на счету Патрика Ивза. У «Пантерз» точные броски удались Винсу Трочеку, Юсси Йокинену и Яромиру Ягру.

1.01.2017 04:00 Регулярный чемпионат Pepsi Center
Колорадо Эвеланш 2:6 Нью-Йорк Рейнджерс
(2:2, 0:2, 0:2)
Главные тренеры
Джаред Беднар Ален Виньо
Вратари
Кэлвин Пикар Хенрик Лундквист
1-й период
01:59 Коди Маклеод (Т. Бэрри, М. Григоренко)
Крис Крайдер (Д. Степан, М. Цуккарелло-Осен) 06:09
16:32 Джон Митчелл
Крис Крайдер (Р. Макдона, М. Цуккарелло-Осен) 16:39
18:34 Блэйк Комо (Ф. Бошемен, Р. Бурк)
18:56 Никита Задоров
Райан Макдона 19:48
2-й период
Джей.Ти. Миллер 29:30
32:31 Андреас Мартинсен
Крис Крайдер (Д. Степан, Б. Пирри) 34:20
36:06 Джером Игинла
3-й период
Джей.Ти. Миллер (О. Линдберг, Й. Фаст) 49:34
Джимми Веси (М. Грабнер, К. Хэйс) 53:05
53:20 Натан Маккиннон
Дэн Джирарди 57:26
Райан Макдона 59:30
Статистика
10 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
К. Крайдер (Нью-Йорк Рейнджерс), Дж. Миллер (Нью-Йорк Рейнджерс), М. Цуккарелло-Осен (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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