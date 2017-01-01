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1 января 2017, 11:48 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Шайба Малкина принесла «Питтсбургу» победу в овертайме над «Монреалем»

«Питтсбург Пингвинз» добился домашней победы над клубом «Монреаль Канадиенз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

 Уже на пятой минуте встречи счёт открыл Александр Радулов из «Монреаля». «Питтсбург» ушёл от поражения за 55 секунд до конца третьего периода, а в овертайме победу им принёс Евгений Малкин, которого признали первой звездой этого матча. Защитник «Монреаля» Алексей Емелин очков в этом матче не набрал.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» дома добилась спокойной победы над «Каролиной». «Молнии» уже в первом периоде забросили две шайбы, создав для себя комфортный задел. Никита Кучеров отдал две результативные передачи, но закончил встречу с показателем полезности «-1». Владислав Наместников очков не набрал, а голкипер Андрей Василевский отразил 26 из 27 бросков по своим воротам. Василевский был назван второй звездой матча, а Кучеров — третьей.

«Виннипег Джетс» дома потерпел крупное поражение от «Нью-Йорк Айлендерс». Счёт в матче открыл российский форвард гостей Николай Кулёмин, его почин поддержали Джон Таварес, Шейн Принс, Райан Строум, Андрес Ли и Эндрю Лэдд, у хозяев отличились Шон Мэттьяс и Николай Элерс.

1.01.2017 03:00 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 4:3 ОТ Монреаль Канадиенс
(0:1, 2:1, 1:1)
Главные тренеры
Майк Салливан Мишель Террьен
Вратари
Марк-Андре Флери 58:36 (М-А. Флери 59:05) Кэри Прайс
1-й период
Александр Радулов (П. Байрон, Ши Уэбер) 04:07
Джефф Питри 05:05
Томаш Плеканец 08:34
Филлип Дано 15:21
2-й период
21:07 Патрик Хернквист (Е. Малкин, К. Хагелин)
24:28 Фил Кессел (К. Хагелин, О. Мяяття)
31:18 Патрик Хернквист
35:52 Тревор Дэйли
Пол Байрон (Дж. Питри) 39:21
3-й период
Брайан Флинн (Д. Карр) 42:04
Пол Байрон 56:32
59:05 Конор Шири (Джаст. Шульц, К. Летанг)
Овертайм
61:10
61:54 Евгений Малкин (К. Летанг, Ф. Кессел)
Статистика
4 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), М-А. Флери (Питтсбург Пингвинз), П. Байрон (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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