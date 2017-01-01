«Коламбус» одержал 15-ю победу подряд, Бобровский стал второй звездой матча

Судьба встречи была решена в начале второго периода, когда Джек Джонсон и Кэм Аткинсон забросили две шайбы с разницей в 15 секунд и сделали счёт 3:0 в пользу своей команды. Попытки «Миннесоты» отыграться не увенчались успехом.



«Дикари» прервали свою 12-матчевую серию побед, и это был первый матч в истории НХЛ, когда встречались команды с такими длинными сериями без поражений.



Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 29 бросков по своим воротам и стал второй звездой матча. Лучшим игроком встречи был признан Аткинсон, оформивший дубль.



Победная серия «Коламбуса» является второй по продолжительности в истории НХЛ. Рекорд принадлежит «Питтсбургу», который в сезоне-1992/93 выиграл 17 матчей подряд.