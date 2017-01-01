«Коламбус» одержал 15-ю победу подряд, Бобровский стал второй звездой матча
Клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» добился пятнадцатой победы подряд в текущем регулярном чемпионате НХЛ, обыграв в гостях «Миннесоту Уайлд» со счётом 4:2.
Судьба встречи была решена в начале второго периода, когда Джек Джонсон и Кэм Аткинсон забросили две шайбы с разницей в 15 секунд и сделали счёт 3:0 в пользу своей команды. Попытки «Миннесоты» отыграться не увенчались успехом.
«Дикари» прервали свою 12-матчевую серию побед, и это был первый матч в истории НХЛ, когда встречались команды с такими длинными сериями без поражений.
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 29 бросков по своим воротам и стал второй звездой матча. Лучшим игроком встречи был признан Аткинсон, оформивший дубль.
Победная серия «Коламбуса» является второй по продолжительности в истории НХЛ. Рекорд принадлежит «Питтсбургу», который в сезоне-1992/93 выиграл 17 матчей подряд.
|1.01.2017 02:00
|Регулярный чемпионат
|Xcel Energy Center
|Миннесота Уайлд
|2:4
|Коламбус Блю Джэкетс
|(0:1, 1:3, 1:0)
Главные тренеры
|Брюс Будро
|Джон Торторелла
Вратари
|Деван Дубник 57:52
|Сергей Бобровский
|1-й период
|Кэм Аткинсон (Б. Дубински)
|10:05
|14:53
|Марко Сканделла
|17:58
|Джейсон Зукер
|Мэттью Колверт
|17:58
|Сергей Бобровский
|18:52
|2-й период
|22:28
|Крис Стюарт
|22:28
|Мэтью Дамба
|22:28
|Мэтью Дамба
|Джош Андерсон
|22:28
|Мэттью Колверт
|22:28
|Мэттью Колверт
|22:28
|Джек Джонсон (А. Веннберг, Б. Саад)
|23:29
|Кэм Аткинсон (Р. Мюррей, М. Нутиваара)
|23:44
|Райан Мюррей
|25:11
|25:58
|Микаэль Гранлунд (Дж. Сперджен, М. Койву)
|29:07
|Микаэль Гранлунд
|Сет Джонс (Б. Саад, Н. Фолиньо)
|37:35
|3-й период
|40:24
|Джейсон Зукер (Мик. Гранлунд, Дж. Сперджен)
|Райан Мюррей
|56:22
Статистика
|26
|Штрафное время
|28
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|К. Аткинсон (Коламбус Блю Джэкетс), С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), Дж. Сперджен (Миннесота Уайлд)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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