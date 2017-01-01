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1 января 2017, 11:38 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Коламбус» одержал 15-ю победу подряд, Бобровский стал второй звездой матча

Клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» добился пятнадцатой победы подряд в текущем регулярном чемпионате НХЛ, обыграв в гостях «Миннесоту Уайлд» со счётом 4:2.

Судьба встречи была решена в начале второго периода, когда Джек Джонсон и Кэм Аткинсон забросили две шайбы с разницей в 15 секунд и сделали счёт 3:0 в пользу своей команды. Попытки «Миннесоты» отыграться не увенчались успехом.

«Дикари» прервали свою 12-матчевую серию побед, и это был первый матч в истории НХЛ, когда встречались команды с такими длинными сериями без поражений.

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 29 бросков по своим воротам и стал второй звездой матча. Лучшим игроком встречи был признан Аткинсон, оформивший дубль.

Победная серия «Коламбуса» является второй по продолжительности в истории НХЛ. Рекорд принадлежит «Питтсбургу», который в сезоне-1992/93 выиграл 17 матчей подряд.

1.01.2017 02:00 Регулярный чемпионат Xcel Energy Center
Миннесота Уайлд 2:4 Коламбус Блю Джэкетс
(0:1, 1:3, 1:0)
Главные тренеры
Брюс Будро Джон Торторелла
Вратари
Деван Дубник 57:52 Сергей Бобровский
1-й период
Кэм Аткинсон (Б. Дубински) 10:05
14:53 Марко Сканделла
17:58 Джейсон Зукер
Мэттью Колверт 17:58
Сергей Бобровский 18:52
2-й период
22:28 Крис Стюарт
22:28 Мэтью Дамба
22:28 Мэтью Дамба
Джош Андерсон 22:28
Мэттью Колверт 22:28
Мэттью Колверт 22:28
Джек Джонсон (А. Веннберг, Б. Саад) 23:29
Кэм Аткинсон (Р. Мюррей, М. Нутиваара) 23:44
Райан Мюррей 25:11
25:58 Микаэль Гранлунд (Дж. Сперджен, М. Койву)
29:07 Микаэль Гранлунд
Сет Джонс (Б. Саад, Н. Фолиньо) 37:35
3-й период
40:24 Джейсон Зукер (Мик. Гранлунд, Дж. Сперджен)
Райан Мюррей 56:22
Статистика
26 Штрафное время 28
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Аткинсон (Коламбус Блю Джэкетс), С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс), Дж. Сперджен (Миннесота Уайлд)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
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Миннесота Уайлд
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