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1 января 2017, 11:37 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

«Вашингтон» переиграл «Нью-Джерси», Овечкин набрал 2 очка

«Вашингтон» нанес поражение «Нью-Джерси» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:2.

Вашингтон нанес поражение Нью-Джерси в выездном матче регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span> со счетом 6:2. Увеличить
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Первой звездой встречи признан капитан гостей Александр Овечкин, набравший 2 (1+1) очка. Его партнеры по команде Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сделал по результативной передаче.

31.12.2016 21:00 Регулярный чемпионат Prudential Center
Нью-Джерси Дэвилз 2:6 Вашингтон Кэпиталз
(0:2, 1:3, 1:1)
Главные тренеры
Джон Хайнс Барри Тротц
Вратари
Кейт Кинкейд Филипп Грубауэр
1-й период
Бретт Коннолли (А. Бураковски, Б. Орпик) 02:36
05:13 Деванте Смит-Пелли
Бретт Коннолли 05:13
Бретт Коннолли 05:13
Александр Овечкин 08:34
Дмитрий I Орлов 11:06
12:07 Дэймон Сиверсон
Джей Бигл (Б. Орпик, Д. Винник) 19:01
Ларс Эллер 19:47
2-й период
Джастин Уильямс 25:01
25:07 Трэвис Зэйджак
Дмитрий I Орлов 25:54
25:58 Пьер-Александр Паренто
26:53 Кайл Палмиери
28:21
Ти. Джей. Оши (А. Овечкин, Н. Бэкстрем) 31:05
Александр Овечкин (М. Нисканен, Ти.Дж. Оши) 31:38
Джастин Уильямс 32:15
Джастин Уильямс (М. Нисканен, Дм. Орлов) 36:34
39:23 Люк Газдик
Том Уилсон 39:23
3-й период
54:52 Бо Беннетт (Б. Лавджой, Дж. Меррилл)
Маркус Юханссон (Джаст. Уильямс, Е. Кузнецов) 55:27
Том Уилсон 57:29
58:35 Пьер-Александр Паренто
58:35 Пьер-Александр Паренто
Дэниэл Винник 58:35
Статистика
20 Штрафное время 30
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), М. Нисканен (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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Нью-Джерси Дэвилз
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