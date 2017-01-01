«Вашингтон» переиграл «Нью-Джерси», Овечкин набрал 2 очка
«Вашингтон» нанес поражение «Нью-Джерси» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:2.
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Первой звездой встречи признан капитан гостей Александр Овечкин, набравший 2 (1+1) очка. Его партнеры по команде Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сделал по результативной передаче.
|31.12.2016 21:00
|Регулярный чемпионат
|Prudential Center
|Нью-Джерси Дэвилз
|2:6
|Вашингтон Кэпиталз
|(0:2, 1:3, 1:1)
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Барри Тротц
Вратари
|Кейт Кинкейд
|Филипп Грубауэр
|1-й период
|Бретт Коннолли (А. Бураковски, Б. Орпик)
|02:36
|05:13
|Деванте Смит-Пелли
|Бретт Коннолли
|05:13
|Бретт Коннолли
|05:13
|Александр Овечкин
|08:34
|Дмитрий I Орлов
|11:06
|12:07
|Дэймон Сиверсон
|Джей Бигл (Б. Орпик, Д. Винник)
|19:01
|Ларс Эллер
|19:47
|2-й период
|Джастин Уильямс
|25:01
|25:07
|Трэвис Зэйджак
|Дмитрий I Орлов
|25:54
|25:58
|Пьер-Александр Паренто
|26:53
|Кайл Палмиери
|28:21
|Ти. Джей. Оши (А. Овечкин, Н. Бэкстрем)
|31:05
|Александр Овечкин (М. Нисканен, Ти.Дж. Оши)
|31:38
|Джастин Уильямс
|32:15
|Джастин Уильямс (М. Нисканен, Дм. Орлов)
|36:34
|39:23
|Люк Газдик
|Том Уилсон
|39:23
|3-й период
|54:52
|Бо Беннетт (Б. Лавджой, Дж. Меррилл)
|Маркус Юханссон (Джаст. Уильямс, Е. Кузнецов)
|55:27
|Том Уилсон
|57:29
|58:35
|Пьер-Александр Паренто
|58:35
|Пьер-Александр Паренто
|Дэниэл Винник
|58:35
Статистика
|20
|Штрафное время
|30
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Ти.Дж. Оши (Вашингтон Кэпиталз), М. Нисканен (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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