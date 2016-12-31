Семён Варламов вернётся в состав «Колорадо» в ближайшие дни

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«Он идёт на поправку. Мы рассчитываем, что он сможет вернуться на лёд в ближайшие пару дней. Вчера он немного покатался, сегодня у него другая тренировка. В ближайшие дни Варламов вернётся в состав, он чувствует себя гораздо лучше», — приводятся слова Беднара на официальном сайте клуба.