Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28314922/
31 декабря 2016, 15:58 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Семён Варламов вернётся в состав «Колорадо» в ближайшие дни

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар сообщил, что вратарь Семён Варламов вернётся в состав в ближайшие дни. Россиянин в последний раз выходил на лёд 22 декабря, он пропустил пять из последних семи матчей из-за травмы паха.

Главный тренер Колорадо Эвеланш <span class=error>Джаред</span> <span class=error>Беднар</span> сообщил что вратарь Семён <span class=error>Варламов</span> вернётся в состав в ближайшие дни. Россиянин в последний раз выходил на лёд 22 декабря он пропустил пять из последних семи матчей <nobr>из-за </nobr>травмы паха. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Он идёт на поправку. Мы рассчитываем, что он сможет вернуться на лёд в ближайшие пару дней. Вчера он немного покатался, сегодня у него другая тренировка. В ближайшие дни Варламов вернётся в состав, он чувствует себя гораздо лучше», — приводятся слова Беднара на официальном сайте клуба.

Колорадо Эвеланш
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена