«Ванкувер» отыгрался с 0:2 и в ОТ одолел «Анахайм», это 2-я победа подряд
«Ванкувер Кэнакс» на своём льду праздновал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Хозяева выиграли второй матч подряд, гости проиграли три из последних четырёх, причём всё в овертайме.
К первой минуте второго периода «Анахайм» вёл 2:0 — отличились Райан Гецлаф и Хампус Линдхольм. «Ванкувер» отыгрался к 43-й минуте матча — шайбы забросили
|31.12.2016 06:00
|Регулярный чемпионат
|Rogers Arena
|Ванкувер Кэнакс
|3:2 ОТ
|Анахайм Дакс
|(0:1, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
|Уилли Дежарден
|Рэнди Карлайл
Вратари
|Райан Миллер
|Джон Гибсон
|1-й период
|Хампус Линдхольм
|00:45
|Антуан Верметт
|04:12
|Райан Гецлаф (Дж. Крамаросса, Дж. Мэнсон)
|05:48
|2-й период
|Рикард Ракелль (Х. Линдхольм, К. Перри)
|20:52
|Ши Теодор
|22:36
|Райан Гецлаф
|26:23
|27:59
|Бен Хаттон (Бо Хорват, Мар. Гранлунд)
|Хампус Линдхольм
|28:25
|30:55
|Джек Скилле
|3-й период
|42:02
|Джек Скилле (С. Берчи, А. Эдлер)
|Эндрю Кольяно
|42:44
|Хампус Линдхольм
|57:43
|Овертайм
|64:01
|Хенрик Седин (Р. Миллер, Л. Эрикссон)
Статистика
|2
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Р. Миллер (Ванкувер Кэнакс), К. Перри (Анахайм Дакс), Х. Седин (Ванкувер Кэнакс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter