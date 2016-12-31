«Ванкувер» отыгрался с 0:2 и в ОТ одолел «Анахайм», это 2-я победа подряд

Хозяева выиграли второй матч подряд, гости проиграли три из последних четырёх, причём всё в овертайме.



К первой минуте второго периода «Анахайм» вёл 2:0 — отличились Райан Гецлаф и Хампус Линдхольм. «Ванкувер» отыгрался к 43-й минуте матча — шайбы забросили Бен-Хаттон и Джек Скилл. На чпоследней минуте овертайма Хенрик Седин принёс канадской команде победу.

