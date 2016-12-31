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31 декабря 2016, 10:18 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Ванкувер» отыгрался с 0:2 и в ОТ одолел «Анахайм», это 2-я победа подряд

«Ванкувер Кэнакс» на своём льду праздновал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Хозяева выиграли второй матч подряд, гости проиграли три из последних четырёх, причём всё в овертайме.

К первой минуте второго периода «Анахайм» вёл 2:0 — отличились Райан Гецлаф и Хампус Линдхольм. «Ванкувер» отыгрался к 43-й минуте матча — шайбы забросили Бен-Хаттон и Джек Скилл. На чпоследней минуте овертайма Хенрик Седин принёс канадской команде победу.

31.12.2016 06:00 Регулярный чемпионат Rogers Arena
Ванкувер Кэнакс 3:2 ОТ Анахайм Дакс
(0:1, 1:1, 1:0)
Главные тренеры
Уилли Дежарден Рэнди Карлайл
Вратари
Райан Миллер Джон Гибсон
1-й период
Хампус Линдхольм 00:45
Антуан Верметт 04:12
Райан Гецлаф (Дж. Крамаросса, Дж. Мэнсон) 05:48
2-й период
Рикард Ракелль (Х. Линдхольм, К. Перри) 20:52
Ши Теодор 22:36
Райан Гецлаф 26:23
27:59 Бен Хаттон (Бо Хорват, Мар. Гранлунд)
Хампус Линдхольм 28:25
30:55 Джек Скилле
3-й период
42:02 Джек Скилле (С. Берчи, А. Эдлер)
Эндрю Кольяно 42:44
Хампус Линдхольм 57:43
Овертайм
64:01 Хенрик Седин (Р. Миллер, Л. Эрикссон)
Статистика
2 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Р. Миллер (Ванкувер Кэнакс), К. Перри (Анахайм Дакс), Х. Седин (Ванкувер Кэнакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ванкувер Кэнакс
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