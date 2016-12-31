Шат-аут Делла помог «Сан-Хосе» победить «Филадельфию»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду выиграл у «Филадельфии Флайерз» со счётом 2:0.
На 17-й минуте Патрик Марло вывел «Шаркс» вперёд, а Дастин Браун в концовке третьего периода установил окончательный счёт.
Голкипер «Шаркс» Аарон Делл оформил
|31.12.2016 06:00
|Регулярный чемпионат
|SAP Center
|Сан-Хосе Шаркс
|2:0
|Филадельфия Флайерз
|(1:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
|Питер Дебур
|Дэйв Хэкстол
Вратари
|Аарон Делл
|Стив Мэйсон 20:00 (Э. Столарз 20:00-58:35)
|1-й период
|Ник Шульц
|05:23
|Иван Проворов
|14:53
|16:29
|Патрик Марло (К. Лабанк, М-Э. Власик)
|18:10
|Брент Бернс
|2-й период
|28:03
|Кевин Лабанк
|Эндрю Макдональд
|31:32
|3-й период
|55:23
|Джастин Браун (Джо Павелски, П. Марло)
Статистика
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|А. Делл (Сан-Хосе Шаркс), П. Марло (Сан-Хосе Шаркс), М. Карлссон (Сан-Хосе Шаркс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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