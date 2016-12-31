Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28312951/
31 декабря 2016, 10:15 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Шат-аут Делла помог «Сан-Хосе» победить «Филадельфию»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на домашнем льду выиграл у «Филадельфии Флайерз» со счётом 2:0.

На 17-й минуте Патрик Марло вывел «Шаркс» вперёд, а Дастин Браун в концовке третьего периода установил окончательный счёт.

Голкипер «Шаркс» Аарон Делл оформил шат-аут, отразив 21 бросок по своим воротам. Эта победа стала для «Сан-Хосе» четвёртой подряд.

31.12.2016 06:00 Регулярный чемпионат SAP Center
Сан-Хосе Шаркс 2:0 Филадельфия Флайерз
(1:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Питер Дебур Дэйв Хэкстол
Вратари
Аарон Делл Стив Мэйсон 20:00 (Э. Столарз 20:00-58:35)
1-й период
Ник Шульц 05:23
Иван Проворов 14:53
16:29 Патрик Марло (К. Лабанк, М-Э. Власик)
18:10 Брент Бернс
2-й период
28:03 Кевин Лабанк
Эндрю Макдональд 31:32
3-й период
55:23 Джастин Браун (Джо Павелски, П. Марло)
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Делл (Сан-Хосе Шаркс), П. Марло (Сан-Хосе Шаркс), М. Карлссон (Сан-Хосе Шаркс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сан-Хосе Шаркс
Новости Матчи Состав Статистика
Филадельфия Флайерз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

«Сент-Луис» победил «Филадельфию» в НХЛ, Тарасенко и Проворов отдали по голевой передаче

«Сент-Луис» победил «Филадельфию» в НХЛ, Тарасенко и Проворов отдали по голевой передаче

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. «Сент-Луис» обыграл «Филадельфию» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российские легионеры Владимир Тарасенко и Иван Проворов отдали по одной результативной передаче.
Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена