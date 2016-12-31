«Нэшвилл» прервал череду поражений, разгромив «Сент-Луис»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» со счётом 0:4.
Во втором периоде Янник Вебер, Филип Форсберг и Виктор Арвидссон по разу поразили ворота «Блюз». На 49-й минуте Колин Уилсон сделал счёт 4:0, установив итоговый результат.
Это первая победа «Предаторз» после трёх подряд поражений.
|31.12.2016 04:00
|Регулярный чемпионат
|Scottrade Center
|Сент-Луис Блюз
|0:4
|Нэшвилл Предаторз
|(0:0, 0:3, 0:1)
Главные тренеры
|Кен Хичкок
|Питер Лавиолетт
Вратари
|Джейк Аллен 40:00 (К. Хаттон 40:00)
|Юусе Сарос
|1-й период
|Майк Фишер
|10:16
|Мэттью Ирвин
|16:03
|2-й период
|Янник Вебер (К. Смит, М. Рибейро)
|24:52
|25:06
|Дмитрий Яшкин
|25:37
|Кайл Бродзяк
|Филип Форсберг (М. Рибейро, Р. Джохансен)
|27:26
|Крэйг Смит
|29:19
|35:36
|Джоэль Эдмундсон
|Остин Уотсон
|35:36
|Виктор Арвидссон (М. Ирвин, М. Фишер)
|37:36
|39:34
|Скотти Апшолл
|3-й период
|46:10
|Дэвид Перрон
|Колин Уилсон (Ф. Форсберг, Р. Эллис)
|48:08
|48:54
|Кевин Шаттенкирк
|52:00
|Патрик Берглунд
|53:14
Статистика
|14
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
Лучшие игроки
|Ю. Сарос (Нэшвилл Предаторз), Ф. Форсберг (Нэшвилл Предаторз), М. Рибейро (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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