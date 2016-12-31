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31 декабря 2016, 9:53 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Нэшвилл» прервал череду поражений, разгромив «Сент-Луис»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» со счётом 0:4.

Во втором периоде Янник Вебер, Филип Форсберг и Виктор Арвидссон по разу поразили ворота «Блюз». На 49-й минуте Колин Уилсон сделал счёт 4:0, установив итоговый результат.

Это первая победа «Предаторз» после трёх подряд поражений.

31.12.2016 04:00 Регулярный чемпионат Scottrade Center
Сент-Луис Блюз 0:4 Нэшвилл Предаторз
(0:0, 0:3, 0:1)
Главные тренеры
Кен Хичкок Питер Лавиолетт
Вратари
Джейк Аллен 40:00 (К. Хаттон 40:00) Юусе Сарос
1-й период
Майк Фишер 10:16
Мэттью Ирвин 16:03
2-й период
Янник Вебер (К. Смит, М. Рибейро) 24:52
25:06 Дмитрий Яшкин
25:37 Кайл Бродзяк
Филип Форсберг (М. Рибейро, Р. Джохансен) 27:26
Крэйг Смит 29:19
35:36 Джоэль Эдмундсон
Остин Уотсон 35:36
Виктор Арвидссон (М. Ирвин, М. Фишер) 37:36
39:34 Скотти Апшолл
3-й период
46:10 Дэвид Перрон
Колин Уилсон (Ф. Форсберг, Р. Эллис) 48:08
48:54 Кевин Шаттенкирк
52:00 Патрик Берглунд
53:14
Статистика
14 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Ю. Сарос (Нэшвилл Предаторз), Ф. Форсберг (Нэшвилл Предаторз), М. Рибейро (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нэшвилл Предаторз
Новости Матчи Состав Статистика
Сент-Луис Блюз
Новости Матчи Состав Статистика
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