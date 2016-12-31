«Чикаго» на выезде проиграл «Каролине», россияне очков не набрали
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду выиграл у «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:2.
На гол Михала Кемпны хозяева в первом периоде ответили точными бросками Элиаса Линдхольма и Ле Стемпняка.
Джейк Макклемент на 43-й минуте упрочил лидерство своей команды, вскоре после чего Патрик Хиностроза отыграл один гол. Большего добиться гости не сумели.
«Чикаго» потерпел четвёртое поражение за пять последних матчей.
|11.04.2017
|Регулярный чемпионат
|Каролина Харрикейнз
|0:0
|Детройт Ред Уингз
|(0:0, 0:0, 0:0)
Вратари
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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