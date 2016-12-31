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31 декабря 2016, 9:47 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Чикаго» на выезде проиграл «Каролине», россияне очков не набрали

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду выиграл у «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:2.

На гол Михала Кемпны хозяева в первом периоде ответили точными бросками Элиаса Линдхольма и Ле Стемпняка.

Джейк Макклемент на 43-й минуте упрочил лидерство своей команды, вскоре после чего Патрик Хиностроза отыграл один гол. Большего добиться гости не сумели.

«Чикаго» потерпел четвёртое поражение за пять последних матчей.

11.04.2017 Регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз 0:0 Детройт Ред Уингз
(0:0, 0:0, 0:0)
Вратари
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Чикаго Блэкхокс
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