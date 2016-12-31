«Чикаго» на выезде проиграл «Каролине», россияне очков не набрали

На гол Михала Кемпны хозяева в первом периоде ответили точными бросками Элиаса Линдхольма и Ле Стемпняка.



Джейк Макклемент на 43-й минуте упрочил лидерство своей команды, вскоре после чего Патрик Хиностроза отыграл один гол. Большего добиться гости не сумели.



«Чикаго» потерпел четвёртое поражение за пять последних матчей.