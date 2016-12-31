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31 декабря 2016, 9:10 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

НХЛ может принять решение об участии игроков в Олимпиаде позднее 15 января

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига может принять решение об участии в Олимпиаде 2018 года после 15 января 2017 года, так как подготовила два варианта расписания на следующий сезон.

«НХЛ подготовила два расписания на сезон-2017/18, так как пока неясно, будем ли мы участвовать в Олимпиаде. Теперь у нас нет крайнего срока для принятия этого решения, оно может произойти и после 15 января», — цитирует Дэйли обозреватель Sportsnet Крис Джонстон.
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