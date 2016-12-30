Кузнецов: Надо играть правильно и не ошибаться, но это не про меня

«Я сделал ошибку и должен за неё заплатить. Иногда ты можешь сделать 10 ошибок, а потом сделать ещё одну — и она приведёт к пропущенной шайбе. Сейчас надо забыть об этом и сосредоточиться на следующей игре. Все делают ошибки. Надо делать правильные вещи и никогда такого не повторять, но это не про меня. Я всегда буду так играть. Если бы у меня прошёл этот пас, был бы выход “три в два”. Так что я понимаю, что сделал ошибку, но мне надо было сделать этот пас, чтобы попытаться обострить игру. У меня он не прошёл, и пришлось за это заплатить», — цитирует Кузнецова Washington Post. Гол Паренто также можно посмотреть здесь.