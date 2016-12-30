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30 декабря 2016, 23:28 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Кузнецов: Надо играть правильно и не ошибаться, но это не про меня

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов ответил на критику главного тренера Барри Тротца, который сказал, что россиянин поступил легкомысленно в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (1:2 Б), когда соперник забивал гол.

«Я сделал ошибку и должен за неё заплатить. Иногда ты можешь сделать 10 ошибок, а потом сделать ещё одну — и она приведёт к пропущенной шайбе. Сейчас надо забыть об этом и сосредоточиться на следующей игре. Все делают ошибки. Надо делать правильные вещи и никогда такого не повторять, но это не про меня. Я всегда буду так играть. Если бы у меня прошёл этот пас, был бы выход “три в два”. Так что я понимаю, что сделал ошибку, но мне надо было сделать этот пас, чтобы попытаться обострить игру. У меня он не прошёл, и пришлось за это заплатить», — цитирует Кузнецова Washington Post. Гол Паренто также можно посмотреть здесь.

Вашингтон Кэпиталз
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