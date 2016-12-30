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30 декабря 2016, 22:55 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий Бенсон подписал контракт новичка с «Эдмонтоном»

«Эдмонтон Ойлерз» заключил трёхлетний контракт новичка с нападающим Тайлером Бенсоном, сообщается на официальном сайте клуба.

18-летний форвард выступает в WHL за «Ванкувер Джайнтс» и сыграл в этом сезоне 31 матч и является лучшим бомбардиром и ассистентом команды, набрав 40 (10+30) результативных баллов.

В составе сборной Канады Бенсон принимал участие в юниорском чемпионате мира 2015 года, где выиграл бронзовую медаль, а также завоевал золото на мемориале Глинки 2015 года. «Ойлерз» выбрали Бенсона на драфте 2016 года под общим 32-м номером.

Эдмонтон Ойлерз
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