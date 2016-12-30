Тротц: Кузнецов сыграл легкомысленно, когда «Нью-Джерси» забивал нам гол

«Думаю, Кузнецов сыграл легкомысленно. Мы выигрываем вбрасывание в нашей зоне, и он решил отдать пас не глядя, когда надо было просто сохранить шайбу. Я был очень расстроен, потому что это было совершенно необязательно делать», — цитирует Тротца CSN Midatlantic.



