Тротц: Кузнецов сыграл легкомысленно, когда «Нью-Джерси» забивал нам гол
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц раскритиковал нападающего Евгения Кузнецова за ошибку в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (1:2 Б).
«Думаю, Кузнецов сыграл легкомысленно. Мы выигрываем вбрасывание в нашей зоне, и он решил отдать пас не глядя, когда надо было просто сохранить шайбу. Я был очень расстроен, потому что это было совершенно необязательно делать», — цитирует Тротца CSN Midatlantic.
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