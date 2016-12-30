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30 декабря 2016, 20:04 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Тротц: Кузнецов сыграл легкомысленно, когда «Нью-Джерси» забивал нам гол

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц раскритиковал нападающего Евгения Кузнецова за ошибку в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (1:2 Б).

«Думаю, Кузнецов сыграл легкомысленно. Мы выигрываем вбрасывание в нашей зоне, и он решил отдать пас не глядя, когда надо было просто сохранить шайбу. Я был очень расстроен, потому что это было совершенно необязательно делать», — цитирует Тротца CSN Midatlantic.

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