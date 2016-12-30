Игрок «Нью-Джерси» Вуд получил автограф Овечкина, который он попросил 10 лет назад

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Вуд 10 лет назад прислал в «Вашингтон» карточку Овечкина с просьбой игроку подписать ее. В противном случае 11-летний поклонник таланта россиянина обещал провести силовой прием при первой же возможности, когда он дорастет до НХЛ. «Нью-Джерси» и «Вашингтон» 29 декабря провели матч регулярного сезона, в котором Вуд впервые встретился с Овечкиным. Перед игрой Овечкин прислал Вуду свою фотографию с автографом, сопроводив ее шутливыми словами «Майлзу. Полегче сегодня вечером!!!».

«Это было потрясающе. С его стороны это замечательный поступок. На разминке мы улыбнулись друг другу. Это моя мечта. Я следил за ним с тех пор, как ему исполнилось 18. И до сих пор я пересматриваю лучшие игровые моменты с его участием», — сказал Вуд, чьи слова приводит официальный сайт НХЛ.

За матч, который завершился победой «Нью-Джерси» в серии буллитов — 2:1, Вуд сделал три силовых приема, но не против Овечкина. По словам Вуда, самого факта игры против россиянина ему хватило.