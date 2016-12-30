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30 декабря 2016, 19:25 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Игрок «Нью-Джерси» Вуд получил автограф Овечкина, который он попросил 10 лет назад

Форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Майлз Вуд получил автограф российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который американец попросил 10 лет назад, будучи 11-летним ребенком.

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Вуд 10 лет назад прислал в «Вашингтон» карточку Овечкина с просьбой игроку подписать ее. В противном случае 11-летний поклонник таланта россиянина обещал провести силовой прием при первой же возможности, когда он дорастет до НХЛ. «Нью-Джерси» и «Вашингтон» 29 декабря провели матч регулярного сезона, в котором Вуд впервые встретился с Овечкиным. Перед игрой Овечкин прислал Вуду свою фотографию с автографом, сопроводив ее шутливыми словами «Майлзу. Полегче сегодня вечером!!!».

«Это было потрясающе. С его стороны это замечательный поступок. На разминке мы улыбнулись друг другу. Это моя мечта. Я следил за ним с тех пор, как ему исполнилось 18. И до сих пор я пересматриваю лучшие игровые моменты с его участием», — сказал Вуд, чьи слова приводит официальный сайт НХЛ.

За матч, который завершился победой «Нью-Джерси» в серии буллитов — 2:1, Вуд сделал три силовых приема, но не против Овечкина. По словам Вуда, самого факта игры против россиянина ему хватило.

30.12.2016 03:00 Зрители 18506 Регулярный чемпионат Verizon Center
Вашингтон Кэпиталз 1:2 Б Нью-Джерси Дэвилз
(0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Барри Тротц Джон Хайнс
Вратари
Брэден Холтби Кейт Кинкейд
1-й период
06:10 Карл Алзнер
Джон Мур 08:45
Бо Беннетт 14:45
2-й период
Пьер-Александр Паренто 21:05
Деванте Смит-Пелли 23:04
32:07 Дмитрий I Орлов
3-й период
43:33 Андре Бураковски
43:50 Дэниэл Винник (Дж. Бигл, Дж. Карлсон)
45:19 Том Уилсон
Пьер-Александр Паренто 48:43
Серия буллитов - победный бросок
М. Каммаллери
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Кинкейд (Нью-Джерси Дэвилз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Д. Винник (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Нью-Джерси Дэвилз
Новости Матчи Состав Статистика
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Новости НХЛ

Овечкин чуть не опоздал на матч из-за отключения света в доме

Овечкин чуть не опоздал на матч из-за отключения света в доме

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин чуть не опоздал на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси» из-за того, что в его доме отключили свет. Об этом Овечкин написал в «Инстаграм».
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