Рихард Гюнге готов заменить Дэна Секстона в Матче звезд КХЛ, если получит вызов

Матч звезд КХЛ пройдет в Уфе 22 января. Секстон, выбранный журналистами для участия в Матче звезд, внесен в список травмированных до 20 января и с большой вероятностью примет участие в мероприятии. Гюнге с 17 шайбами является лучшим снайпером клуба и с 30 очками занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды.

«Конечно, потеря Секстона существенна для “Нефтехимика”, ведь это лучший бомбардир команды. Пока нет ясности, сколько он пропустит. Не думаю, что получится так, что меня вызовут на Матч звезд вместо Дэна, но если это произойдет, то, конечно, я готов, это было бы здорово», — сказал Гюнге.