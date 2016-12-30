Хоккеист Ти-Джей Оши: Игроки НХЛ обязаны принять участие в Олимпиаде-2018

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Международная федерация хоккея (IIHF) и Международный олимпийский комитет (МОК) ведут переговоры с НХЛ и профсоюзом игроков по участию игроков лиги в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Позднее было объявлено, что НХЛ даст ответ по данному вопросу до 15 января.

«Сто процентов мы должны быть там. Я думаю, что это очень важно для хоккея. Это наша ответственность, потому что мы имеем определенное влияние на игру. Я думаю, что это наша обязанность, чтобы играть в этом турнире и представлять нашу страну», — отметил хоккеист.

Оши в составе сборной США принимал участие в Олимпийских играх 2014 года в Сочи, где американская команда заняла четвертое место.