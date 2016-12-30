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30 декабря 2016, 18:43 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Панарин: Всех денег не заработать, а в «Чикаго» мне всё нравится

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артемий Панарин прокомментировал подписание нового двухлетнего контракта с клубом на $ 12 млн.

«Чикаго» дал мне шанс выступать на самом высоком уровне. Мне всё нравится в команде и окружающей обстановке. Всех денег всё равно не заработать.

Приятно, что вопрос о новом контракте решён, это сняло часть давления. Но в то же время теперь мне надо оправдать доверие и показывать игру как минимум не хуже той, что от меня ждут, — цитирует Панарина Chicago SunTimes.

Чикаго Блэкхокс
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