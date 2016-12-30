Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28303330/
30 декабря 2016, 10:45 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Овечкин чуть не опоздал на матч из-за отключения света в доме

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин чуть не опоздал на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси» из-за того, что в его доме отключили свет. Об этом Овечкин написал в «Инстаграм».

Форвард Вашингтона не мог выехать на матч на машине из-за неработающих ворот. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Капитан «Вашингтона» не смог выехать на игру вовремя на собственном автомобиле в связи с тем, что из-за отсутствия света не работали автоматические ворота.

«Когда отключили свет, но надо ехать на игру и ворота не работают, всегда на помощь приезжает спаситель ситуации электрик @kuzy092 (Евгений Кузнецов — прим. ТАСС)», — написал он.

«Вашингтон» в ночь на пятницу проиграл «Нью-Джерси» со счетом 1:2. Овечкин не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-1», как Кузнецов.

30.12.2016 03:00 Регулярный чемпионат Verizon Center
Вашингтон Кэпиталз 1:2 Б Нью-Джерси Дэвилз
(0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Барри Тротц Джон Хайнс
Вратари
Брэден Холтби Кейт Кинкейд
1-й период
06:10 Карл Алзнер
Джон Мур 08:45
Бо Беннетт 14:45
2-й период
Пьер-Александр Паренто 21:05
Деванте Смит-Пелли 23:04
32:07 Дмитрий I Орлов
3-й период
43:33 Андре Бураковски
43:50 Дэниэл Винник (Дж. Бигл, Дж. Карлсон)
45:19 Том Уилсон
Пьер-Александр Паренто 48:43
Серия буллитов - победный бросок
М. Каммаллери
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Кинкейд (Нью-Джерси Дэвилз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Д. Винник (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
30 декабря

Сборная России уступила команде США в матче молодежного ЧМ по хоккею

Овечкин чуть не опоздал на матч НХЛ из-за отключения света в доме

СМИ: клуб из Китая предложил Криштиану Роналду контракт на €150 млн в год