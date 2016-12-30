Овечкин чуть не опоздал на матч из-за отключения света в доме
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин чуть не опоздал на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси»
из-за того, что в его доме отключили свет. Об этом Овечкин написал в «Инстаграм».
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Капитан «Вашингтона» не смог выехать на игру вовремя на собственном автомобиле в связи с тем, что
«Когда отключили свет, но надо ехать на игру и ворота не работают, всегда на помощь приезжает спаситель ситуации электрик @kuzy092 (Евгений Кузнецов — прим. ТАСС)», — написал он.
«Вашингтон» в ночь на пятницу проиграл «Нью-Джерси» со счетом 1:2. Овечкин не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-1», как Кузнецов.
|30.12.2016 03:00
|Регулярный чемпионат
|Verizon Center
|Вашингтон Кэпиталз
|1:2 Б
|Нью-Джерси Дэвилз
|(0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
|Барри Тротц
|Джон Хайнс
Вратари
|Брэден Холтби
|Кейт Кинкейд
|1-й период
|06:10
|Карл Алзнер
|Джон Мур
|08:45
|Бо Беннетт
|14:45
|2-й период
|Пьер-Александр Паренто
|21:05
|Деванте Смит-Пелли
|23:04
|32:07
|Дмитрий I Орлов
|3-й период
|43:33
|Андре Бураковски
|43:50
|Дэниэл Винник (Дж. Бигл, Дж. Карлсон)
|45:19
|Том Уилсон
|Пьер-Александр Паренто
|48:43
Серия буллитов - победный бросок
|М. Каммаллери
Статистика
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|К. Кинкейд (Нью-Джерси Дэвилз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Д. Винник (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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