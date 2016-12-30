Хет-трик Пампела помог «Рейнджерс» обыграть «Аризону»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде выиграл у «Аризоны Койотс» со счётом 6:3.
На старте встречи ворота хозяев поразили Мэтт Пампел и Ник Холден, на что «Аризона» ответила точным броском Кристиана Дворака.
Во втором периоде команды обменялись голами Криса Крайдера и Энтони Дюклера. Тобиас Ридер на 48-й минуте восстановил равновесие, однако избежать поражения «Койотс» не смогли.
Пампел вернул лидерство «Рейнджерс», после чего Джей Ти Миллер поразил пустые ворота хозяев. Окончательный счёт установил Пампел, оформивший
|30.12.2016 05:00
|Регулярный чемпионат
|Gila River Arena
|Аризона Койотс
|3:6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|(1:2, 1:1, 1:3)
Главные тренеры
|Дэйв Типпетт
|Ален Виньо
Вратари
|Майк Смит 58:18 (Майк Смит 58:31-58:36, Майк Смит 58:55-59:02, Майк Смит 59:33)
|Антти Раанта
|1-й период
|00:26
|Джордан Мартинук
|Мэтт Пюмпел (Дж. Веси)
|02:24
|06:03
|Люк Шенн
|Ник Холден (К. Хэйс, Дж. Миллер)
|08:01
|15:16
|Кристиан Дворак (К. Мерфи, О. Экман-Ларссон)
|Оскар Линдберг
|17:36
|2-й период
|Крис Крайдер (Н. Холден, М. Цуккарелло-Осен)
|21:13
|23:31
|Мартин Ганзал
|Брэди Шей
|32:29
|32:39
|Питер Холланд
|35:32
|Энтони Дюклер (Л. Круз, Дж. Чикран)
|37:48
|Энтони Дюклер
|3-й период
|Райан Макдона
|46:43
|47:32
|Тобиас Ридер (Р. Врбата, М. Ганзал)
|53:41
|Мартин Ганзал
|Мэтт Пюмпел (Р. Макдона, К. Хэйс)
|54:40
|59:33
|Оливер Экман-Ларссон
|Джей.Ти. Миллер (К. Хэйс, Й. Фаст)
|п.в.
|59:33
|Мэтт Пюмпел (Б. Пирри, М. Гривик)
|59:43
Статистика
|14
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|4
Лучшие игроки
|М. Пюмпел (Нью-Йорк Рейнджерс), Э. Дюклер (Аризона Койотс), Н. Холден (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter