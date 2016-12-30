Хет-трик Пампела помог «Рейнджерс» обыграть «Аризону»

На старте встречи ворота хозяев поразили Мэтт Пампел и Ник Холден, на что «Аризона» ответила точным броском Кристиана Дворака.



Во втором периоде команды обменялись голами Криса Крайдера и Энтони Дюклера. Тобиас Ридер на 48-й минуте восстановил равновесие, однако избежать поражения «Койотс» не смогли.



Пампел вернул лидерство «Рейнджерс», после чего Джей Ти Миллер поразил пустые ворота хозяев. Окончательный счёт установил Пампел, оформивший хет-трик.