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30 декабря 2016, 10:39 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Хет-трик Пампела помог «Рейнджерс» обыграть «Аризону»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде выиграл у «Аризоны Койотс» со счётом 6:3.

На старте встречи ворота хозяев поразили Мэтт Пампел и Ник Холден, на что «Аризона» ответила точным броском Кристиана Дворака.

Во втором периоде команды обменялись голами Криса Крайдера и Энтони Дюклера. Тобиас Ридер на 48-й минуте восстановил равновесие, однако избежать поражения «Койотс» не смогли.

Пампел вернул лидерство «Рейнджерс», после чего Джей Ти Миллер поразил пустые ворота хозяев. Окончательный счёт установил Пампел, оформивший хет-трик.

30.12.2016 05:00 Регулярный чемпионат Gila River Arena
Аризона Койотс 3:6 Нью-Йорк Рейнджерс
(1:2, 1:1, 1:3)
Главные тренеры
Дэйв Типпетт Ален Виньо
Вратари
Майк Смит 58:18 (Майк Смит 58:31-58:36, Майк Смит 58:55-59:02, Майк Смит 59:33) Антти Раанта
1-й период
00:26 Джордан Мартинук
Мэтт Пюмпел (Дж. Веси) 02:24
06:03 Люк Шенн
Ник Холден (К. Хэйс, Дж. Миллер) 08:01
15:16 Кристиан Дворак (К. Мерфи, О. Экман-Ларссон)
Оскар Линдберг 17:36
2-й период
Крис Крайдер (Н. Холден, М. Цуккарелло-Осен) 21:13
23:31 Мартин Ганзал
Брэди Шей 32:29
32:39 Питер Холланд
35:32 Энтони Дюклер (Л. Круз, Дж. Чикран)
37:48 Энтони Дюклер
3-й период
Райан Макдона 46:43
47:32 Тобиас Ридер (Р. Врбата, М. Ганзал)
53:41 Мартин Ганзал
Мэтт Пюмпел (Р. Макдона, К. Хэйс) 54:40
59:33 Оливер Экман-Ларссон
Джей.Ти. Миллер (К. Хэйс, Й. Фаст) п.в. 59:33
Мэтт Пюмпел (Б. Пирри, М. Гривик) 59:43
Статистика
14 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 4
Лучшие игроки
М. Пюмпел (Нью-Йорк Рейнджерс), Э. Дюклер (Аризона Койотс), Н. Холден (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Йорк Рейнджерс
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