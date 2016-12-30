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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28303031/
30 декабря 2016, 10:35 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Гол Григоренко не спас «Колорадо» от поражения в Далласе

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде уступил «Даллас Старз» со счётом 2:4.

В первом периоде на голы Девина Шора и Тайлера Сегина гости ответили точным броском Мэтта Дюшейна.

Мэтт Олексиак вернул «Далласу» перевес в два гола, но Михаил Григоренко на 48-й минуте подарил болельщикам «Эвеланш» надежду на камбэк. Однако отыграться гостям так и не удалось. Окончательный счёт установил Сегин, поразивший пустые ворота соперников.

30.12.2016 04:30 Регулярный чемпионат American Airlines Center
Даллас Старз 4:2 Колорадо Эвеланш
(2:1, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
Линди Рафф Джаред Беднар
Вратари
Кари Лехтонен 44:56 (А. Ниеми 44:56) Кэлвин Пикар 58:15 (К. Пикар 59:34)
1-й период
05:11 Девин Шор (Л. Корпикоски, П. Ивз)
05:28 Иржи Гудлер
11:26 Тайлер Сегин (Джей. Бенн, Дж. Спецца)
Рене Бурк 12:09
Мэтт Дюшен (М. Рантанен, Т. Бэрри) 15:48
17:40 Джейми Олексяк
Джером Игинла 17:40
Джером Игинла 17:40
2-й период
24:52 Джейми Олексяк (Т. Сегин, Джей. Бенн)
28:31 Патрик Ивз
32:59 Радек Факса
Франсуа Бошемен 35:29
3-й период
Тайсон Бэрри 41:25
Джером Игинла 44:56
45:26 Йон Клингберг
Михаил Григоренко (Т. Бэрри, М. Дюшен) 47:27
Габриэль Ландескуг 52:05
59:34 п.в. Тайлер Сегин (Джей. Бенн, Дж. Спецца)
Статистика
10 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Т. Сегин (Даллас Старз), Джей. Бенн (Даллас Старз), М. Дюшен (Колорадо Эвеланш)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Колорадо Эвеланш
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Даллас Старз
Новости Матчи Состав Статистика
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