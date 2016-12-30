Гол Григоренко не спас «Колорадо» от поражения в Далласе
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде уступил «Даллас Старз» со счётом 2:4.
В первом периоде на голы Девина Шора и Тайлера Сегина гости ответили точным броском Мэтта Дюшейна.
Мэтт Олексиак вернул «Далласу» перевес в два гола, но Михаил Григоренко на 48-й минуте подарил болельщикам «Эвеланш» надежду на камбэк. Однако отыграться гостям так и не удалось. Окончательный счёт установил Сегин, поразивший пустые ворота соперников.
|30.12.2016 04:30
|Регулярный чемпионат
|American Airlines Center
|Даллас Старз
|4:2
|Колорадо Эвеланш
|(2:1, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
|Линди Рафф
|Джаред Беднар
Вратари
|Кари Лехтонен 44:56 (А. Ниеми 44:56)
|Кэлвин Пикар 58:15 (К. Пикар 59:34)
|1-й период
|05:11
|Девин Шор (Л. Корпикоски, П. Ивз)
|05:28
|Иржи Гудлер
|11:26
|Тайлер Сегин (Джей. Бенн, Дж. Спецца)
|Рене Бурк
|12:09
|Мэтт Дюшен (М. Рантанен, Т. Бэрри)
|15:48
|17:40
|Джейми Олексяк
|Джером Игинла
|17:40
|Джером Игинла
|17:40
|2-й период
|24:52
|Джейми Олексяк (Т. Сегин, Джей. Бенн)
|28:31
|Патрик Ивз
|32:59
|Радек Факса
|Франсуа Бошемен
|35:29
|3-й период
|Тайсон Бэрри
|41:25
|Джером Игинла
|44:56
|45:26
|Йон Клингберг
|Михаил Григоренко (Т. Бэрри, М. Дюшен)
|47:27
|Габриэль Ландескуг
|52:05
|59:34
|п.в.
|Тайлер Сегин (Джей. Бенн, Дж. Спецца)
Статистика
|10
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Т. Сегин (Даллас Старз), Джей. Бенн (Даллас Старз), М. Дюшен (Колорадо Эвеланш)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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