Гол Григоренко не спас «Колорадо» от поражения в Далласе

В первом периоде на голы Девина Шора и Тайлера Сегина гости ответили точным броском Мэтта Дюшейна.



Мэтт Олексиак вернул «Далласу» перевес в два гола, но Михаил Григоренко на 48-й минуте подарил болельщикам «Эвеланш» надежду на камбэк. Однако отыграться гостям так и не удалось. Окончательный счёт установил Сегин, поразивший пустые ворота соперников.