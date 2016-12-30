«Лос-Анджелес» потерпел третье поражение подряд, уступив «Эдмонтону»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду со счётом 3:1 выиграл у «Лос-Анджелес Кингз».
На 23-й минуте Патрик Марун вывел хозяев вперёд. Ник Шор в начале заключительного периода восстановил равновесие в счёте, но большего добиться команде из
Эрик Гриба вернул лидерство «Ойлерз», а Райан
|30.12.2016 05:00
|Регулярный чемпионат
|Rogers Place
|Эдмонтон Ойлерз
|3:1
|Лос-Анджелес Кингз
|(0:0, 1:0, 2:1)
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Дэррил Саттер
Вратари
|Кэм Тэлбот
|Петер Будай 59:05 (П. Будай 59:46)
|1-й период
|13:16
|Зак Кассиан
|Джейк Маззин
|14:32
|19:02
|Брендон Дэвидсон
|2-й период
|Джейк Маззин
|22:13
|22:32
|Патрик Марун (Дж. Эберле, М. Беннинг)
|3-й период
|Ник Шор
|43:05
|46:58
|Эрик Грайба (Дж. Эберле, М. Лучич)
|59:46
|п.в.
|Райан Ньюджент-Хопкинс (Л. Драйзайтль)
Статистика
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Лучшие игроки
|Э. Грайба (Эдмонтон Ойлерз), П. Будай (Лос-Анджелес Кингз), П. Марун (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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