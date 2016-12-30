Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28303026/
30 декабря 2016, 10:23 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Лос-Анджелес» потерпел третье поражение подряд, уступив «Эдмонтону»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду со счётом 3:1 выиграл у «Лос-Анджелес Кингз».

На 23-й минуте Патрик Марун вывел хозяев вперёд. Ник Шор в начале заключительного периода восстановил равновесие в счёте, но большего добиться команде из Лос-Анджелеса не удалось.

Эрик Гриба вернул лидерство «Ойлерз», а Райан Ньюджент-Хопкинс установил окончательный счёт, поразив пустые ворота гостей. Это поражение стало для «Кингз» третьим подряд.

30.12.2016 05:00 Регулярный чемпионат Rogers Place
Эдмонтон Ойлерз 3:1 Лос-Анджелес Кингз
(0:0, 1:0, 2:1)
Главные тренеры
Тодд Маклеллан Дэррил Саттер
Вратари
Кэм Тэлбот Петер Будай 59:05 (П. Будай 59:46)
1-й период
13:16 Зак Кассиан
Джейк Маззин 14:32
19:02 Брендон Дэвидсон
2-й период
Джейк Маззин 22:13
22:32 Патрик Марун (Дж. Эберле, М. Беннинг)
3-й период
Ник Шор 43:05
46:58 Эрик Грайба (Дж. Эберле, М. Лучич)
59:46 п.в. Райан Ньюджент-Хопкинс (Л. Драйзайтль)
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Э. Грайба (Эдмонтон Ойлерз), П. Будай (Лос-Анджелес Кингз), П. Марун (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лос-Анджелес Кингз
Новости Матчи Состав Статистика
Эдмонтон Ойлерз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена