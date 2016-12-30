«Лос-Анджелес» потерпел третье поражение подряд, уступив «Эдмонтону»

На 23-й минуте Патрик Марун вывел хозяев вперёд. Ник Шор в начале заключительного периода восстановил равновесие в счёте, но большего добиться команде из Лос-Анджелеса не удалось.



Эрик Гриба вернул лидерство «Ойлерз», а Райан Ньюджент-Хопкинс установил окончательный счёт, поразив пустые ворота гостей. Это поражение стало для «Кингз» третьим подряд.

