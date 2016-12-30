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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28302973/
30 декабря 2016, 10:21 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Миннесота» одержала 12-ю подряд победу, одолев «Айлендерс»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на домашнем льду выиграл у «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 6:4.

Марко Сканделла вывел хозяев вперёд на 13-й минуте, на что «Айлендерс» ответили голами Джейсона Чимеры и Ника Ледди.

«Миннесота» перехватила инициативу, благодаря трём шайбам, заброшенным во втором периоде. Отличились Крис Стюарт, Джаред Спаржон и Джордан Шрёдер.

На старте заключительной трети Брок Нельсон двумя точными бросками восстановил равновесие, но избежать поражения команда из Нью-Йорка не смогла. Эрик Хаула вернул лидерство «Уайлд», а Микаэль Гранлунд установил окончательный счёт.

Эта победа стала для «Миннесоты» 12-й подряд.

30.12.2016 04:00 Регулярный чемпионат Xcel Energy Center
Миннесота Уайлд 6:4 Нью-Йорк Айлендерс
(1:1, 3:1, 2:2)
Главные тренеры
Брюс Будро Джек Капуано
Вратари
Деван Дубник Ярослав Галак 35:40 (Ж-Ф. Берубе 35:40-58:08, Ж-Ф. Берубе 58:19-58:31)
1-й период
12:34 Марко Сканделла (Мик. Гранлунд, К. Фолин)
Джейсон Чимера (Э. Лэдд, Т. Хикки) 14:05
Андерс Ли 17:51
2-й период
25:57 Мэтью Дамба
Ник Ледди (Дж. Таварес, Дж. Бэйли) 26:15
28:51 Тайлер Граовац
34:20 Крис Стюарт (Дж. Поминвилль, Р. Сутер)
34:55 Джаред Сперджен (Р. Сутер, М. Койву)
35:40 Джордан Шредер (Ю. Бродин, З. Паризе)
3-й период
40:00 Эрик Хаула
Райан Стром 40:00
Брок Нельсон (Ш. Принс, Т. Хикки) 40:55
Брок Нельсон (К. Де Хаан, Д. Зайденберг) 41:37
50:30 Эрик Хаула (Н. Нидеррайтер, Ч. Койл)
58:19 п.в. Микаэль Гранлунд (М. Койву, Э. Стаал)
58:47 Кристиан Фолин
59:33 Деван Дубник
Андерс Ли 59:33
Статистика
10 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Р. Сутер (Миннесота Уайлд), Б. Нельсон (Нью-Йорк Айлендерс), Дж. Сперджен (Миннесота Уайлд)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Миннесота Уайлд
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