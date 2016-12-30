«Миннесота» одержала 12-ю подряд победу, одолев «Айлендерс»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на домашнем льду выиграл у «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 6:4.
Марко Сканделла вывел хозяев вперёд на 13-й минуте, на что «Айлендерс» ответили голами Джейсона Чимеры и Ника Ледди.
«Миннесота» перехватила инициативу, благодаря трём шайбам, заброшенным во втором периоде. Отличились Крис Стюарт, Джаред Спаржон и Джордан Шрёдер.
На старте заключительной трети Брок Нельсон двумя точными бросками восстановил равновесие, но избежать поражения команда из
Эта победа стала для «Миннесоты» 12-й подряд.
|30.12.2016 04:00
|Регулярный чемпионат
|Xcel Energy Center
|Миннесота Уайлд
|6:4
|Нью-Йорк Айлендерс
|(1:1, 3:1, 2:2)
Главные тренеры
|Брюс Будро
|Джек Капуано
Вратари
|Деван Дубник
|Ярослав Галак 35:40 (Ж-Ф. Берубе 35:40-58:08, Ж-Ф. Берубе 58:19-58:31)
|1-й период
|12:34
|Марко Сканделла (Мик. Гранлунд, К. Фолин)
|Джейсон Чимера (Э. Лэдд, Т. Хикки)
|14:05
|Андерс Ли
|17:51
|2-й период
|25:57
|Мэтью Дамба
|Ник Ледди (Дж. Таварес, Дж. Бэйли)
|26:15
|28:51
|Тайлер Граовац
|34:20
|Крис Стюарт (Дж. Поминвилль, Р. Сутер)
|34:55
|Джаред Сперджен (Р. Сутер, М. Койву)
|35:40
|Джордан Шредер (Ю. Бродин, З. Паризе)
|3-й период
|40:00
|Эрик Хаула
|Райан Стром
|40:00
|Брок Нельсон (Ш. Принс, Т. Хикки)
|40:55
|Брок Нельсон (К. Де Хаан, Д. Зайденберг)
|41:37
|50:30
|Эрик Хаула (Н. Нидеррайтер, Ч. Койл)
|58:19
|п.в.
|Микаэль Гранлунд (М. Койву, Э. Стаал)
|58:47
|Кристиан Фолин
|59:33
|Деван Дубник
|Андерс Ли
|59:33
Статистика
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Р. Сутер (Миннесота Уайлд), Б. Нельсон (Нью-Йорк Айлендерс), Дж. Сперджен (Миннесота Уайлд)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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