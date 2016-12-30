«Миннесота» одержала 12-ю подряд победу, одолев «Айлендерс»

Марко Сканделла вывел хозяев вперёд на 13-й минуте, на что «Айлендерс» ответили голами Джейсона Чимеры и Ника Ледди.



«Миннесота» перехватила инициативу, благодаря трём шайбам, заброшенным во втором периоде. Отличились Крис Стюарт, Джаред Спаржон и Джордан Шрёдер.



На старте заключительной трети Брок Нельсон двумя точными бросками восстановил равновесие, но избежать поражения команда из Нью-Йорка не смогла. Эрик Хаула вернул лидерство «Уайлд», а Микаэль Гранлунд установил окончательный счёт.



Эта победа стала для «Миннесоты» 12-й подряд.