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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28302812/
30 декабря 2016, 10:12 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Коламбус» с Бобровским продлил победную серию до 14 матчей, обыграв «Виннипег»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде выиграл у «Винипег Джетс» со счётом 5:3.

Шон Мэттьяс вывел хозяев вперёд на 3-й минуте встречи, на что «Блю Джекетс» в первом периоде ответили голами Брэндона Саада и Ника Фолиньо.

Два точных броска Александра Веннберга сняли вопрос о победителе матча. Брайан Литтл отыграл одну шайбу, но Лукаш Седлак вернул своей команде перевес в три шайбы. Окончательный счёт незадолго до финальной сирены установил

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 30 из 33 бросков от игроков «Джетс». Команда Джона Тортореллы выиграла 14-й матч кряду.

30.12.2016 04:00 Регулярный чемпионат MTS Centre
Виннипег Джетс 3:5 Коламбус Блю Джэкетс
(1:2, 0:1, 2:2)
Главные тренеры
Пол Морис Джон Торторелла
Вратари
Майкл Хатчинсон 57:39 (М. Хатчинсон 58:27-58:35) Сергей Бобровский
1-й период
Зак Веренски 00:24
02:36 Шон Мэттайас (Дж. Трауба, А. Лаури)
Брэндон Саад (Н. Фолиньо) 07:55
11:46 Джошуа Моррисси
16:25 Джошуа Моррисси
Ник Фолиньо (З. Веренски, Сэм Ганье) 16:29
2-й период
Мэттью Колверт 25:06
Александер Веннберг (Н. Фолиньо) 28:21
33:42 Тобиас Энстрем
36:07 Николай Элерс
Джош Андерсон 36:07
39:05 Тобиас Энстрем
Сэм Ганье 39:05
3-й период
40:00 Дастин Бафлин
Александер Веннберг (З. Веренски, С. Джонс) 40:45
Лукаш Седлак 45:31
46:29 Брайан Литтл (Д. Стэффорд, Б. Уилер)
Лукаш Седлак (Дж. Джонсон) 54:31
Джек Джонсон 57:39
58:27 Матье Перро (Б. Уилер, Д. Бафлин)
Статистика
12 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Н. Фолиньо (Коламбус Блю Джэкетс), А. Веннберг (Коламбус Блю Джэкетс), З. Веренски (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
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Виннипег Джетс
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