«Коламбус» с Бобровским продлил победную серию до 14 матчей, обыграв «Виннипег»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде выиграл у «Винипег Джетс» со счётом 5:3.
Шон Мэттьяс вывел хозяев вперёд на 3-й минуте встречи, на что «Блю Джекетс» в первом периоде ответили голами Брэндона Саада и Ника Фолиньо.
Два точных броска Александра Веннберга сняли вопрос о победителе матча. Брайан Литтл отыграл одну шайбу, но Лукаш Седлак вернул своей команде перевес в три шайбы. Окончательный счёт незадолго до финальной сирены установил
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 30 из 33 бросков от игроков «Джетс». Команда Джона Тортореллы выиграла 14-й матч кряду.
|30.12.2016 04:00
|Регулярный чемпионат
|MTS Centre
|Виннипег Джетс
|3:5
|Коламбус Блю Джэкетс
|(1:2, 0:1, 2:2)
Главные тренеры
|Пол Морис
|Джон Торторелла
Вратари
|Майкл Хатчинсон 57:39 (М. Хатчинсон 58:27-58:35)
|Сергей Бобровский
|1-й период
|Зак Веренски
|00:24
|02:36
|Шон Мэттайас (Дж. Трауба, А. Лаури)
|Брэндон Саад (Н. Фолиньо)
|07:55
|11:46
|Джошуа Моррисси
|16:25
|Джошуа Моррисси
|Ник Фолиньо (З. Веренски, Сэм Ганье)
|16:29
|2-й период
|Мэттью Колверт
|25:06
|Александер Веннберг (Н. Фолиньо)
|28:21
|33:42
|Тобиас Энстрем
|36:07
|Николай Элерс
|Джош Андерсон
|36:07
|39:05
|Тобиас Энстрем
|Сэм Ганье
|39:05
|3-й период
|40:00
|Дастин Бафлин
|Александер Веннберг (З. Веренски, С. Джонс)
|40:45
|Лукаш Седлак
|45:31
|46:29
|Брайан Литтл (Д. Стэффорд, Б. Уилер)
|Лукаш Седлак (Дж. Джонсон)
|54:31
|Джек Джонсон
|57:39
|58:27
|Матье Перро (Б. Уилер, Д. Бафлин)
Статистика
|12
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|2
Лучшие игроки
|Н. Фолиньо (Коламбус Блю Джэкетс), А. Веннберг (Коламбус Блю Джэкетс), З. Веренски (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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