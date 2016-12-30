«Коламбус» с Бобровским продлил победную серию до 14 матчей, обыграв «Виннипег»

Шон Мэттьяс вывел хозяев вперёд на 3-й минуте встречи, на что «Блю Джекетс» в первом периоде ответили голами Брэндона Саада и Ника Фолиньо.



Два точных броска Александра Веннберга сняли вопрос о победителе матча. Брайан Литтл отыграл одну шайбу, но Лукаш Седлак вернул своей команде перевес в три шайбы. Окончательный счёт незадолго до финальной сирены установил



Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 30 из 33 бросков от игроков «Джетс». Команда Джона Тортореллы выиграла 14-й матч кряду.