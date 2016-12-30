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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28302811/
30 декабря 2016, 10:11 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Гол Анисимова с передачи Панарина помог «Чикаго» увезти победу из Нэшвилла

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на выезде выиграл у «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:2.

На 14-й минуте встречи Артём Анисимов с передачи Артемия Панарина вывел вперёд гостей, но Филип Форсберг вскоре восстановил равновесие.

В третьем периоде «Предаторз» сделали счёт 2:1, благодаря голу Майка Фишера, однако не удержали лидерство. Джонатан Тейвз забросил в ворота хозяев вторую шайбу, а Патрик Кейн принёс «Блэкхоукс» победу.

30.12.2016 04:00 Регулярный чемпионат Bridgestone Arena
Нэшвилл Предаторз 2:3 Чикаго Блэкхокс
(1:1, 0:0, 1:2)
Главные тренеры
Питер Лавиолетт Джоэль Кенневилль
Вратари
Пекка Ринне 58:35 Кори Кроуфорд
1-й период
01:38 Петтер Гранберг
Тревор ван Римсдайк 10:16
12:51 Майк Рибейро
Артем Анисимов (Д. Кит, А. Панарин) 13:19
13:54 Филип Форсберг (Р. Джохансен)
Данкан Кит 17:47
2-й период
Деннис Расмуссен 26:51
29:43 Райан Джохансен
38:18 Маттиас Экхольм
3-й период
Райан Хартман 45:06
46:13 Майк Фишер (М. Экхольм, Р. Джохансен)
49:46 Крэйг Смит
Джонатан Тэйвз (Б. Сибрук, П. Кейн) 51:04
Патрик Кейн 54:48
Овертайм
Джонатан Тэйвз 60:00
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Дж. Тэйвз (Чикаго Блэкхокс), М. Фишер (Нэшвилл Предаторз), Ф. Форсберг (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Чикаго Блэкхокс
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