Гол Анисимова с передачи Панарина помог «Чикаго» увезти победу из Нэшвилла
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на выезде выиграл у «Нэшвилл Предаторз» со счётом 3:2.
На 14-й минуте встречи Артём Анисимов с передачи Артемия Панарина вывел вперёд гостей, но Филип Форсберг вскоре восстановил равновесие.
В третьем периоде «Предаторз» сделали счёт 2:1, благодаря голу Майка Фишера, однако не удержали лидерство. Джонатан Тейвз забросил в ворота хозяев вторую шайбу, а Патрик Кейн принёс «Блэкхоукс» победу.
|30.12.2016 04:00
|Регулярный чемпионат
|Bridgestone Arena
|Нэшвилл Предаторз
|2:3
|Чикаго Блэкхокс
|(1:1, 0:0, 1:2)
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Джоэль Кенневилль
Вратари
|Пекка Ринне 58:35
|Кори Кроуфорд
|1-й период
|01:38
|Петтер Гранберг
|Тревор ван Римсдайк
|10:16
|12:51
|Майк Рибейро
|Артем Анисимов (Д. Кит, А. Панарин)
|13:19
|13:54
|Филип Форсберг (Р. Джохансен)
|Данкан Кит
|17:47
|2-й период
|Деннис Расмуссен
|26:51
|29:43
|Райан Джохансен
|38:18
|Маттиас Экхольм
|3-й период
|Райан Хартман
|45:06
|46:13
|Майк Фишер (М. Экхольм, Р. Джохансен)
|49:46
|Крэйг Смит
|Джонатан Тэйвз (Б. Сибрук, П. Кейн)
|51:04
|Патрик Кейн
|54:48
|Овертайм
|Джонатан Тэйвз
|60:00
Статистика
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
Лучшие игроки
|Дж. Тэйвз (Чикаго Блэкхокс), М. Фишер (Нэшвилл Предаторз), Ф. Форсберг (Нэшвилл Предаторз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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