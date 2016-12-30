Гол Анисимова с передачи Панарина помог «Чикаго» увезти победу из Нэшвилла

На 14-й минуте встречи Артём Анисимов с передачи Артемия Панарина вывел вперёд гостей, но Филип Форсберг вскоре восстановил равновесие.



В третьем периоде «Предаторз» сделали счёт 2:1, благодаря голу Майка Фишера, однако не удержали лидерство. Джонатан Тейвз забросил в ворота хозяев вторую шайбу, а Патрик Кейн принёс «Блэкхоукс» победу.