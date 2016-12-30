«Тампа» в овертайме проиграла «Торонто», Кучеров сделал голевую передачу
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2:3.
На 15-й минуте Остон Мэттьюс вывел «Торонто» вперёд, а Тайлер Бозак в середине второго периода упрочил лидерство канадцев. Впрочем, «Лайтнинг» до перерыва успел отыграться. Отличились Брайан Бойл и Ондржей Палат, которому ассистировал Никита Кучеров
В основное время команды победителя не выявили, а в овертайме победу гостям принёс Назер Кадри, реализовавший большинство.
|30.12.2016 03:30
|Регулярный чемпионат
|Amalie Arena
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|2:3 ОТ
|Торонто Мэйпл Ливз
|(0:1, 2:1, 0:0)
Главные тренеры
|Джон Купер
|Майк Бэбкок
Вратари
|Андрей Василевский
|Антуан Бибо
|1-й период
|05:31
|09:25
|Брайан Бойл
|Никита Зайцев
|11:41
|Остон Мэттьюс (З. Хаймэн)
|14:46
|Назем Кадри
|16:49
|19:58
|Андрей Шустр
|2-й период
|22:03
|Антон Строльман
|Тайлер Бозак (Дж. ван Римсдайк, Н. Зайцев)
|29:26
|32:12
|Брайан Бойл (Дж. Друэн, А. Шустр)
|Никита Зайцев
|33:28
|37:38
|Ондржей Палат (Н. Кучеров)
|38:31
|Брэйдон Коберн
|3-й период
|Зак Хаймэн
|57:10
|Овертайм
|62:01
|Валтери Филппула
|Назем Кадри (В. Нюландер, О. Мэттьюс)
|63:37
Статистика
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Н. Кадри (Торонто Мэйпл Ливз), Б. Бойл (Тампа-Бэй Лайтнинг), О. Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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