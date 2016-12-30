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30 декабря 2016, 10:10 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Тампа» в овертайме проиграла «Торонто», Кучеров сделал голевую передачу

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2:3.

На 15-й минуте Остон Мэттьюс вывел «Торонто» вперёд, а Тайлер Бозак в середине второго периода упрочил лидерство канадцев. Впрочем, «Лайтнинг» до перерыва успел отыграться. Отличились Брайан Бойл и Ондржей Палат, которому ассистировал Никита Кучеров

В основное время команды победителя не выявили, а в овертайме победу гостям принёс Назер Кадри, реализовавший большинство.

30.12.2016 03:30 Регулярный чемпионат Amalie Arena
Тампа-Бэй Лайтнинг 2:3 ОТ Торонто Мэйпл Ливз
(0:1, 2:1, 0:0)
Главные тренеры
Джон Купер Майк Бэбкок
Вратари
Андрей Василевский Антуан Бибо
1-й период
05:31
09:25 Брайан Бойл
Никита Зайцев 11:41
Остон Мэттьюс (З. Хаймэн) 14:46
Назем Кадри 16:49
19:58 Андрей Шустр
2-й период
22:03 Антон Строльман
Тайлер Бозак (Дж. ван Римсдайк, Н. Зайцев) 29:26
32:12 Брайан Бойл (Дж. Друэн, А. Шустр)
Никита Зайцев 33:28
37:38 Ондржей Палат (Н. Кучеров)
38:31 Брэйдон Коберн
3-й период
Зак Хаймэн 57:10
Овертайм
62:01 Валтери Филппула
Назем Кадри (В. Нюландер, О. Мэттьюс) 63:37
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Н. Кадри (Торонто Мэйпл Ливз), Б. Бойл (Тампа-Бэй Лайтнинг), О. Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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