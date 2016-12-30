«Тампа» в овертайме проиграла «Торонто», Кучеров сделал голевую передачу

На 15-й минуте Остон Мэттьюс вывел «Торонто» вперёд, а Тайлер Бозак в середине второго периода упрочил лидерство канадцев. Впрочем, «Лайтнинг» до перерыва успел отыграться. Отличились Брайан Бойл и Ондржей Палат, которому ассистировал Никита Кучеров



В основное время команды победителя не выявили, а в овертайме победу гостям принёс Назер Кадри, реализовавший большинство.

