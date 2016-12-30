«Монреаль» в ОТ одержал волевую победу над «Флоридой», Радулов набрал одно очко
«Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ на домашнем льду проиграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:3.
Джейсон Демерс в первом периоде вывел хозяев вперёд. На 26-й минуте Макс Пачьоретти с передачи Александра Радулова равновесие восстановил, но Винс Трочек вскоре вернул лидерство «Пантерз».
«Флорида» была близка к победе в основное время, однако Брэндан Галлахер своим точным броском позволил «Монреалю» перевести игру в овертайм. В дополнительное время канадцы вырвали победу благодаря голу Филлипа Дано.
|30.12.2016 03:30
|Регулярный чемпионат
|BB&T Center
|Флорида Пантерз
|2:3 ОТ
|Монреаль Канадиенс
|(1:0, 1:1, 0:1)
Главные тренеры
|Том Роу
|Мишель Террьен
Вратари
|Джеймс Раймер
|Эл Монтойя
|1-й период
|13:58
|Джейсон Димерс (Ю. Йокинен, Д. Маршессо)
|2-й период
|21:22
|Майкл Матесон
|23:54
|Пол Томпсон
|23:54
|Пол Томпсон
|Майк Маккэррон
|23:54
|Макс Пачоретти (А. Радулов, Н. Болье)
|25:45
|Крис Терри
|27:10
|29:02
|Винс Трочек (К. Яндл)
|Джефф Питри
|29:24
|Райан Джонстон
|39:23
|3-й период
|Брендан Галлахер (Ф. Дано)
|57:23
|Овертайм
|Филлип Дано (М. Пачоретти)
|60:39
Статистика
|9
|Штрафное время
|11
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Ф. Дано (Монреаль Канадиенс), В. Трочек (Флорида Пантерз), Эл Монтойя (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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