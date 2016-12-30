«Монреаль» в ОТ одержал волевую победу над «Флоридой», Радулов набрал одно очко

Джейсон Демерс в первом периоде вывел хозяев вперёд. На 26-й минуте Макс Пачьоретти с передачи Александра Радулова равновесие восстановил, но Винс Трочек вскоре вернул лидерство «Пантерз».



«Флорида» была близка к победе в основное время, однако Брэндан Галлахер своим точным броском позволил «Монреалю» перевести игру в овертайм. В дополнительное время канадцы вырвали победу благодаря голу Филлипа Дано.