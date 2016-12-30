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30 декабря 2016, 10:09 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Монреаль» в ОТ одержал волевую победу над «Флоридой», Радулов набрал одно очко

«Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ на домашнем льду проиграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 2:3.

Джейсон Демерс в первом периоде вывел хозяев вперёд. На 26-й минуте Макс Пачьоретти с передачи Александра Радулова равновесие восстановил, но Винс Трочек вскоре вернул лидерство «Пантерз».

«Флорида» была близка к победе в основное время, однако Брэндан Галлахер своим точным броском позволил «Монреалю» перевести игру в овертайм. В дополнительное время канадцы вырвали победу благодаря голу Филлипа Дано.

30.12.2016 03:30 Регулярный чемпионат BB&T Center
Флорида Пантерз 2:3 ОТ Монреаль Канадиенс
(1:0, 1:1, 0:1)
Главные тренеры
Том Роу Мишель Террьен
Вратари
Джеймс Раймер Эл Монтойя
1-й период
13:58 Джейсон Димерс (Ю. Йокинен, Д. Маршессо)
2-й период
21:22 Майкл Матесон
23:54 Пол Томпсон
23:54 Пол Томпсон
Майк Маккэррон 23:54
Макс Пачоретти (А. Радулов, Н. Болье) 25:45
Крис Терри 27:10
29:02 Винс Трочек (К. Яндл)
Джефф Питри 29:24
Райан Джонстон 39:23
3-й период
Брендан Галлахер (Ф. Дано) 57:23
Овертайм
Филлип Дано (М. Пачоретти) 60:39
Статистика
9 Штрафное время 11
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Ф. Дано (Монреаль Канадиенс), В. Трочек (Флорида Пантерз), Эл Монтойя (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Монреаль Канадиенс
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