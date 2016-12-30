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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28302663/
30 декабря 2016, 10:07 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Бостон» одолел «Баффало», отыгравшись со счёта 0:2

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» на домашнем льду потерпел поражение от «Бостон Брюинз» со счётом 2:4.

В первом периоде ворота гостей по разу поразили Маркус Фолиньо и Кайл Окпосо. На 24-й минуте Патрис Бержерон отыграл одну шайбу, а ближе к концу второй трети Давид Крейчи сделал счёт равным.

В концовке заключительного периода Райан Спунер вывел в лидеры «Бостон», а в концовке встречи поразил пустые ворота хозяев, установив окончательный счёт.

30.12.2016 03:00 Регулярный чемпионат KeyBank Center
Баффало Сэйбрз 2:4 Бостон Брюинз
(2:0, 0:2, 0:2)
Главные тренеры
Дэн Билсма Клод Жюльен
Вратари
Робин Ленер 58:41 (Р. Ленер 59:08) Туукка Раск
1-й период
01:32 Маркус Фолиньо (Дж. Айкел, М. Мулсон)
Брэндон Карло 04:13
05:18 Коди Фрэнсон
Колин Миллер 11:59
14:53 Вильям Каррье
17:08 Вильям Каррье
Адам Маккуэйд 17:08
Адам Маккуэйд 17:08
Адам Маккуэйд 17:08
18:10 Кайл Окпосо (М. Мулсон, С. Райнхарт)
2-й период
Патрис Бержерон (Б. Маршан, Т. Краг) 23:20
23:53 Брайан Джионта
Колин Миллер 23:53
Доминик Мур 26:23
Кеван Миллер 31:16
34:31 Джош Горджес
Давид Крейчи (Ф. Ватрано) 36:13
37:19 Мэтт Мулсон
3-й период
Здено Хара 44:01
48:19 Коди Фрэнсон
Райан Спунер (Д. Крейчи, Ф. Ватрано) 56:07
Райан Спунер п.в. 59:08
Статистика
17 Штрафное время 29
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Д. Крейчи (Бостон Брюинз), Р. Спунер (Бостон Брюинз), Т. Раск (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Бостон Брюинз
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Новости Матчи Состав Статистика
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