«Бостон» одолел «Баффало», отыгравшись со счёта 0:2
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» на домашнем льду потерпел поражение от «Бостон Брюинз» со счётом 2:4.
В первом периоде ворота гостей по разу поразили Маркус Фолиньо и Кайл Окпосо. На 24-й минуте Патрис Бержерон отыграл одну шайбу, а ближе к концу второй трети Давид Крейчи сделал счёт равным.
В концовке заключительного периода Райан Спунер вывел в лидеры «Бостон», а в концовке встречи поразил пустые ворота хозяев, установив окончательный счёт.
|30.12.2016 03:00
|Регулярный чемпионат
|KeyBank Center
|Баффало Сэйбрз
|2:4
|Бостон Брюинз
|(2:0, 0:2, 0:2)
Главные тренеры
|Дэн Билсма
|Клод Жюльен
Вратари
|Робин Ленер 58:41 (Р. Ленер 59:08)
|Туукка Раск
|1-й период
|01:32
|Маркус Фолиньо (Дж. Айкел, М. Мулсон)
|Брэндон Карло
|04:13
|05:18
|Коди Фрэнсон
|Колин Миллер
|11:59
|14:53
|Вильям Каррье
|17:08
|Вильям Каррье
|Адам Маккуэйд
|17:08
|Адам Маккуэйд
|17:08
|Адам Маккуэйд
|17:08
|18:10
|Кайл Окпосо (М. Мулсон, С. Райнхарт)
|2-й период
|Патрис Бержерон (Б. Маршан, Т. Краг)
|23:20
|23:53
|Брайан Джионта
|Колин Миллер
|23:53
|Доминик Мур
|26:23
|Кеван Миллер
|31:16
|34:31
|Джош Горджес
|Давид Крейчи (Ф. Ватрано)
|36:13
|37:19
|Мэтт Мулсон
|3-й период
|Здено Хара
|44:01
|48:19
|Коди Фрэнсон
|Райан Спунер (Д. Крейчи, Ф. Ватрано)
|56:07
|Райан Спунер
|п.в.
|59:08
Статистика
|17
|Штрафное время
|29
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Лучшие игроки
|Д. Крейчи (Бостон Брюинз), Р. Спунер (Бостон Брюинз), Т. Раск (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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