«Бостон» одолел «Баффало», отыгравшись со счёта 0:2

В первом периоде ворота гостей по разу поразили Маркус Фолиньо и Кайл Окпосо. На 24-й минуте Патрис Бержерон отыграл одну шайбу, а ближе к концу второй трети Давид Крейчи сделал счёт равным.



В концовке заключительного периода Райан Спунер вывел в лидеры «Бостон», а в концовке встречи поразил пустые ворота хозяев, установив окончательный счёт.

