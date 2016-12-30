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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28302662/
30 декабря 2016, 10:05 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Вашингтон» по буллитам уступил «Нью-Джерси»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду проиграл «Нью-Джерси Дэвилз».

Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии буллитов удачливее оказались гости.

На старте второго периода Пьер-Александер Паренто вывел вперёд «Дэвилз», а Даниэль Винник на 44-й минуте восстановил равновесие, позволив своей команде перевести игру в овертайм.

В серии буллитов Ти Джей Оши и Евгений Кузнецов свои попытки не реализовали, тогда как Майкл Каммальери и Якоб Юсефсон были точны.

30.12.2016 03:00 Регулярный чемпионат Verizon Center
Вашингтон Кэпиталз 1:2 Б Нью-Джерси Дэвилз
(0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Барри Тротц Джон Хайнс
Вратари
Брэден Холтби Кейт Кинкейд
1-й период
06:10 Карл Алзнер
Джон Мур 08:45
Бо Беннетт 14:45
2-й период
Пьер-Александр Паренто 21:05
Деванте Смит-Пелли 23:04
32:07 Дмитрий I Орлов
3-й период
43:33 Андре Бураковски
43:50 Дэниэл Винник (Дж. Бигл, Дж. Карлсон)
45:19 Том Уилсон
Пьер-Александр Паренто 48:43
Серия буллитов - победный бросок
М. Каммаллери
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Кинкейд (Нью-Джерси Дэвилз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), Д. Винник (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
Новости Матчи Состав Статистика
Нью-Джерси Дэвилз
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