«Вашингтон» по буллитам уступил «Нью-Джерси»

Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии буллитов удачливее оказались гости.



На старте второго периода Пьер-Александер Паренто вывел вперёд «Дэвилз», а Даниэль Винник на 44-й минуте восстановил равновесие, позволив своей команде перевести игру в овертайм.



В серии буллитов Ти Джей Оши и Евгений Кузнецов свои попытки не реализовали, тогда как Майкл Каммальери и Якоб Юсефсон были точны.

