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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28302262/
30 декабря 2016, 9:55 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Оттава» вывела из обращения игровой номер бывшего капитана Альфредссона

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» вывел из обращения игровой номер бывшего капитана команды шведа Даниэля Альфредссона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В составе Сенаторз шведский хоккеист провел 17 сезонов из которых 13 — в качестве капитана команды. Увеличить
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Шведский нападающий выступал за «Оттаву» под 11-м номером. Торжественная церемония прошла перед домашней встречей регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта», за который Альфредссон провел последний сезон в карьере (2013/14).

Альфредссон был выбран «Оттавой» под общим 133-м номером на драфте НХЛ 1994 года. В 1996 году форвард получил приз «Колдер Трофи», который вручается лучшему новичку регулярного чемпионата. Всего в составе «Сенаторз» швед провел 17 сезонов, из которых 13 — в качестве капитана команды. За клуб из столицы Канады швед провел 1178 встреч, набрав 1108 (426+682) очков по системе «гол+пас» в регулярных чемпионатах НХЛ. В общей сложности Альфредссон провел 1246 игр, в которых набрал 1157 (444+713) очков. В активе шведа также 124 матча и 100 (51+49) очков в матчах Кубка Стэнли.

В составе сборной Швеции Альфредссон завоевывал серебряную (2014) и золотую (2006) медали Олимпийских игр. Он также дважды становился серебряным (1995, 2004) и бронзовым (1999, 2001) призером чемпионатов мира.

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