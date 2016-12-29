$12 млн за 48 часов. Как «Чикаго» подписал Панарина, уникальные факты
Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассказывает подробности нового контракта Артемия Панарина с «Чикаго».
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Видимо, что-то случилось...
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— Больших переживаний не было. И что в этом сверхъестественного? — сказал Артемий Панарин, выступая перед журналистами в Нэшвилле. — Если бы
— Вы согласились на меньшую зарплату, чем могли бы получить. И подписали контракт на меньший срок, чем могли бы. Насколько для вас важно — остаться в городе и в команде?
— Если я согласился, значит, очень важно.
Нет смысла
— Насколько важным был фактор, что вы остаетесь в клубе, где играете в тройке с Патриком Кейном? Насколько ценна ваша химия на льду и вне льда?
— Это очень важно не только для меня, но для любого хоккеиста. Потому что люди иногда попадают в такие команды, где не могут себя проявить. Поэтому им очень тяжело приходится. Так что для меня все хорошо сложилось. Я очень рад. Отличная команда. Отличный город и болельщики, руководство, тренеры. Все карты сложились в мою пользу.
Еще хотел бы сразу сказать большое спасибо Рокки Вюрцу, Джону Макдону и Стэну Боумэну за то, что оказали мне такое доверие, — Панарин перечислил имена высшего руководства «Чикаго».
— А важным ли было подписать контракт именно сейчас, чтобы этим вопросом вас не терзали по ходу всего сезона?
— Это важно даже не
В итоге сделка была совершена всего за двое суток, что очень быстро для такого договора — $12 млн за два года. Это так называемый
Еще интересно, что 53%суммы от нового контракта дадут Панарину вперед, то есть он сможет положить эти деньги под проценты в банк и заработает еще в районе $0,5 млн. Так что нельзя говорить, что «Чикаго» недооценил свою звезду. Панарин получил
Сравните с Никитой Кучеровым, которому «Тампа» дала $14,2 млн за три года, то есть $4,7 млн за сезон. Все считают, что «молния» жутко недооценила своего лучшего бомбардира. А вот о «Чикаго» этого сказать нельзя. С Панариным поступили честно.
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