Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28301530/
29 декабря 2016, 23:58 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

$12 млн за 48 часов. Как «Чикаго» подписал Панарина, уникальные факты

Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков рассказывает подробности нового контракта Артемия Панарина с «Чикаго».

Обозреватель Советского спорта Павел <span class=error>Лысенков</span> рассказывает подробности нового контракта Артемия <span class=error>Панарина</span> с Чикаго. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во-первых, посмотрите видео. Только что Артемий Панарин вышел к прессе в Нэшвилле, где «Чикаго» проведет очередной матч — и дал интервью на главную тему дня.

— Больших переживаний не было. И что в этом сверхъестественного? — сказал Артемий Панарин, выступая перед журналистами в Нэшвилле. — Если бы что-то пошло не так, то другое дело. Но я рад, что все сложилось хорошо.

— Вы согласились на меньшую зарплату, чем могли бы получить. И подписали контракт на меньший срок, чем могли бы. Насколько для вас важно — остаться в городе и в команде?
— Если я согласился, значит, очень важно.

Нет смысла что-то менять. А всех денег не заработаешь.

— Насколько важным был фактор, что вы остаетесь в клубе, где играете в тройке с Патриком Кейном? Насколько ценна ваша химия на льду и вне льда?
— Это очень важно не только для меня, но для любого хоккеиста. Потому что люди иногда попадают в такие команды, где не могут себя проявить. Поэтому им очень тяжело приходится. Так что для меня все хорошо сложилось. Я очень рад. Отличная команда. Отличный город и болельщики, руководство, тренеры. Все карты сложились в мою пользу.

Еще хотел бы сразу сказать большое спасибо Рокки Вюрцу, Джону Макдону и Стэну Боумэну за то, что оказали мне такое доверие, — Панарин перечислил имена высшего руководства «Чикаго».

— А важным ли было подписать контракт именно сейчас, чтобы этим вопросом вас не терзали по ходу всего сезона?
— Это важно даже не из-за вопросов, а из-за давления, которое я оказываю сам на себя. Но это все зависит от человека. Вот я могу сам на себя давить, что мне нужно оправдывать этот контракт и так далее. Хорошо, что сейчас подписали. Меньше давления. Но я-то все равно буду на себя давить, потому что нужно оправдывать контракт.

Во-вторых, официальный сайт НХЛ сообщает интересные подробности. Оказывается, перед подписанием контракта Артемий Панарин сменил агента. Он все полтора сезона в «Чикаго» работал с Томом Линном. Но две недели назад позвонил агенту Павла Дацюка — Дэну Мильштейну и сказал: «Хотел бы поработать с вами».

В итоге сделка была совершена всего за двое суток, что очень быстро для такого договора — $12 млн за два года. Это так называемый контракт-мостик. То есть через два сезона, в 2019 году, Панарин сможет подписать договор-блокбастер в духе Владимира Тарасенко, который получил $60 млн на восемь лет.

Еще интересно, что 53%суммы от нового контракта дадут Панарину вперед, то есть он сможет положить эти деньги под проценты в банк и заработает еще в районе $0,5 млн. Так что нельзя говорить, что «Чикаго» недооценил свою звезду. Панарин получил где-то $6,5 млн в год.

Сравните с Никитой Кучеровым, которому «Тампа» дала $14,2 млн за три года, то есть $4,7 млн за сезон. Все считают, что «молния» жутко недооценила своего лучшего бомбардира. А вот о «Чикаго» этого сказать нельзя. С Панариным поступили честно.

Чикаго Блэкхокс
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
28 декабря

На зимней Олимпиаде-2018 в Корее не будет сборной России по хоккею?

Видео месяца: Расстроенный поражением боец отправил в нокаут девушку

Шпагат и драки в генах. Знакомимся с дочерью знаменитого Жан-Клода Ван Дамма (фото)