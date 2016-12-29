$12 млн за 48 часов. Как «Чикаго» подписал Панарина, уникальные факты

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Во-первых, посмотрите видео. Только что Артемий Панарин вышел к прессе в Нэшвилле, где «Чикаго» проведет очередной матч — и дал интервью на главную тему дня.

<aside name="clb18909556" class="teaser teaser_incontent teaser_nhl_video"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_nhl_video"> <iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/panarin-on-new-contract/t-277437096/c-47834003?q=panarin?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d18909556.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Больших переживаний не было. И что в этом сверхъестественного? — сказал Артемий Панарин, выступая перед журналистами в Нэшвилле. — Если бы что-то пошло не так, то другое дело. Но я рад, что все сложилось хорошо.

— Вы согласились на меньшую зарплату, чем могли бы получить. И подписали контракт на меньший срок, чем могли бы. Насколько для вас важно — остаться в городе и в команде?

— Если я согласился, значит, очень важно.

Цитата В «Чикаго» дали мне возможность играть на высоком уровне. Все условия, которые здесь предоставлены, мне очень нравятся.

Нет смысла что-то менять. А всех денег не заработаешь.

— Насколько важным был фактор, что вы остаетесь в клубе, где играете в тройке с Патриком Кейном? Насколько ценна ваша химия на льду и вне льда?

— Это очень важно не только для меня, но для любого хоккеиста. Потому что люди иногда попадают в такие команды, где не могут себя проявить. Поэтому им очень тяжело приходится. Так что для меня все хорошо сложилось. Я очень рад. Отличная команда. Отличный город и болельщики, руководство, тренеры. Все карты сложились в мою пользу.

Еще хотел бы сразу сказать большое спасибо Рокки Вюрцу, Джону Макдону и Стэну Боумэну за то, что оказали мне такое доверие, — Панарин перечислил имена высшего руководства «Чикаго».

— А важным ли было подписать контракт именно сейчас, чтобы этим вопросом вас не терзали по ходу всего сезона?

— Это важно даже не из-за вопросов, а из-за давления, которое я оказываю сам на себя. Но это все зависит от человека. Вот я могу сам на себя давить, что мне нужно оправдывать этот контракт и так далее. Хорошо, что сейчас подписали. Меньше давления. Но я-то все равно буду на себя давить, потому что нужно оправдывать контракт.

Во-вторых, официальный сайт НХЛ сообщает интересные подробности. Оказывается, перед подписанием контракта Артемий Панарин сменил агента. Он все полтора сезона в «Чикаго» работал с Томом Линном. Но две недели назад позвонил агенту Павла Дацюка — Дэну Мильштейну и сказал: «Хотел бы поработать с вами».

В итоге сделка была совершена всего за двое суток, что очень быстро для такого договора — $12 млн за два года. Это так называемый контракт-мостик. То есть через два сезона, в 2019 году, Панарин сможет подписать договор-блокбастер в духе Владимира Тарасенко, который получил $60 млн на восемь лет.

Еще интересно, что 53%суммы от нового контракта дадут Панарину вперед, то есть он сможет положить эти деньги под проценты в банк и заработает еще в районе $0,5 млн. Так что нельзя говорить, что «Чикаго» недооценил свою звезду. Панарин получил где-то $6,5 млн в год.

Сравните с Никитой Кучеровым, которому «Тампа» дала $14,2 млн за три года, то есть $4,7 млн за сезон. Все считают, что «молния» жутко недооценила своего лучшего бомбардира. А вот о «Чикаго» этого сказать нельзя. С Панариным поступили честно.