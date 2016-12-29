Панарин: Всех денег не заработаешь
Артемий Панарин прокомментировал подписание нового контракта с «Чикаго».
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«Меня устраивает все как в команде, так и в целом в Чикаго, поэтому я согласился на новый контракт с легким сердцем. Всех денег мира все равно не заработать. Не сказать, что я испытывал большое давление. Тем не менее, теперь оно возрастет, потому что я должен оправдать проявленное клубом доверие», — заявил Панарин.
Напомним, форвард подписал контракт на 2 года. По слухам, за это время он получит 12 миллионов долларов.
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