Панарин: Всех денег не заработаешь

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«Меня устраивает все как в команде, так и в целом в Чикаго, поэтому я согласился на новый контракт с легким сердцем. Всех денег мира все равно не заработать. Не сказать, что я испытывал большое давление. Тем не менее, теперь оно возрастет, потому что я должен оправдать проявленное клубом доверие», — заявил Панарин.

Напомним, форвард подписал контракт на 2 года. По слухам, за это время он получит 12 миллионов долларов.