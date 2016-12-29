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29 декабря 2016, 22:43 | Хоккей: НХЛ | Спортфакт

Панарин: Всех денег не заработаешь

Артемий Панарин прокомментировал подписание нового контракта с «Чикаго».

Артемий <span class=error>Панарин</span> прокомментировал подписание нового контракта с Чикаго. Увеличить
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«Меня устраивает все как в команде, так и в целом в Чикаго, поэтому я согласился на новый контракт с легким сердцем. Всех денег мира все равно не заработать. Не сказать, что я испытывал большое давление. Тем не менее, теперь оно возрастет, потому что я должен оправдать проявленное клубом доверие», — заявил Панарин.

Напомним, форвард подписал контракт на 2 года. По слухам, за это время он получит 12 миллионов долларов.

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Агент: Панарин подписал с «Чикаго» самый большой в истории НХЛ двухлетний контракт

Агент: Панарин подписал с «Чикаго» самый большой в истории НХЛ двухлетний контракт

МОСКВА, 29 дек — Р-Спорт, Семен Галькевич. Российский нападающий Артемий Панарин подписал с «Чикаго Блэкхокс» самый большой в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) двухлетний контракт, заявил агентству «Р-Спорт» агент хоккеиста Том Линн.
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