Агент: Панарин подписал с «Чикаго» самый большой в истории НХЛ двухлетний контракт
МОСКВА, 29 дек —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Российский нападающий Артемий Панарин подписал с «Чикаго Блэкхокс» самый большой в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) двухлетний контракт, заявил агентству «Р-Спорт» агент хоккеиста Том Линн.
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«Чикаго» в четверг объявил о продлении контракта с российским нападающим Артемием Панариным до конца сезона-2018/19. Ранее официальный сайт НХЛ со ссылкой на TSN сообщил, что Панарин заработает по новому двухлетнему соглашению 12 миллионов долларов.
«Мне кажется, много здесь и не скажешь. Сам Артемий (Панарин) и все мы удовлетворены подписанным соглашением. По моей информации, это самый большой двухлетний контракт в истории НХЛ. Безусловно, данный договор можно называть “контрактом-мостиком”, такой вариант на данный момент представляется оптимальным», — сказал Линн по телефону.
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