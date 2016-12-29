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29 декабря 2016, 19:49 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Агент: Панарин подписал с «Чикаго» самый большой в истории НХЛ двухлетний контракт

МОСКВА, 29 дек — Р-Спорт, Семен Галькевич. Российский нападающий Артемий Панарин подписал с «Чикаго Блэкхокс» самый большой в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) двухлетний контракт, заявил агентству «Р-Спорт» агент хоккеиста Том Линн.

<em>МОСКВА 29 дек — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич. </em>Российский нападающий Артемий <span class=error>Панарин</span> подписал с Чикаго Блэкхокс самый большой в истории Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>) двухлетний контракт заявил агентству Р-Спорт агент хоккеиста Том <span class=error>Линн</span>. Увеличить
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«Чикаго» в четверг объявил о продлении контракта с российским нападающим Артемием Панариным до конца сезона-2018/19. Ранее официальный сайт НХЛ со ссылкой на TSN сообщил, что Панарин заработает по новому двухлетнему соглашению 12 миллионов долларов.

«Мне кажется, много здесь и не скажешь. Сам Артемий (Панарин) и все мы удовлетворены подписанным соглашением. По моей информации, это самый большой двухлетний контракт в истории НХЛ. Безусловно, данный договор можно называть “контрактом-мостиком”, такой вариант на данный момент представляется оптимальным», — сказал Линн по телефону.

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