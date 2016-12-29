Голкипер «Оттавы» Андерсон вернётся в расположение команды в середине января

Американский вратарь сейчас отсутствует в расположении команды из-за того, что у его жены был обнаружен рак.



«Нужно понять, что он не вернётся сегодня или завтра, это займёт некоторое время. Нам не нужно обманывать себя. Мы ожидаем, что он вернётся в середине января, и ему нужно будет какое-то время, чтобы набрать кондиции», — цитирует Буше Ottawa Sun.