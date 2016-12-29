Голкипер «Оттавы» Андерсон вернётся в расположение команды в середине января
Вратарь «Оттава Сенаторз» Крэйг Андерсон вернётся в расположение клуба не раньше середины января, сообщил главный тренер клуба Ги Буше.
Американский вратарь сейчас отсутствует в расположении команды
«Нужно понять, что он не вернётся сегодня или завтра, это займёт некоторое время. Нам не нужно обманывать себя. Мы ожидаем, что он вернётся в середине января, и ему нужно будет
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