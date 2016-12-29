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29 декабря 2016, 18:05 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Голкипер «Оттавы» Андерсон вернётся в расположение команды в середине января

Вратарь «Оттава Сенаторз» Крэйг Андерсон вернётся в расположение клуба не раньше середины января, сообщил главный тренер клуба Ги Буше.

Американский вратарь сейчас отсутствует в расположении команды из-за того, что у его жены был обнаружен рак.

«Нужно понять, что он не вернётся сегодня или завтра, это займёт некоторое время. Нам не нужно обманывать себя. Мы ожидаем, что он вернётся в середине января, и ему нужно будет какое-то время, чтобы набрать кондиции», — цитирует Буше Ottawa Sun.

Оттава Сенаторз
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