Нападающий «Калгари» Брауэр выбыл на несколько недель из-за перелома пальца
Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг сообщил, что нападающий Трой Брауэр пропустит несколько недель
из-за сломанного пальца.
«Ему сделали операцию, и сейчас он идёт на поправку. Конечно, для команды это ощутимая потеря», — приводятся слова Треливинга на официальном сайте НХЛ.
Брауэр получил травму в матче с «Ванкувер Кэнакс» (4:1). В текущем сезоне он провёл 36 матчей, в которых набрал 17 (8+9) очков.
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