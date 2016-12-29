Нападающий «Калгари» Брауэр выбыл на несколько недель из-за перелома пальца

«Ему сделали операцию, и сейчас он идёт на поправку. Конечно, для команды это ощутимая потеря», — приводятся слова Треливинга на официальном сайте НХЛ.



Брауэр получил травму в матче с «Ванкувер Кэнакс» (4:1). В текущем сезоне он провёл 36 матчей, в которых набрал 17 (8+9) очков.