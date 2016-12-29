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29 декабря 2016, 18:02 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Калгари» Брауэр выбыл на несколько недель из-за перелома пальца

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг сообщил, что нападающий Трой Брауэр пропустит несколько недель из-за сломанного пальца.

«Ему сделали операцию, и сейчас он идёт на поправку. Конечно, для команды это ощутимая потеря», — приводятся слова Треливинга на официальном сайте НХЛ.

Брауэр получил травму в матче с «Ванкувер Кэнакс» (4:1). В текущем сезоне он провёл 36 матчей, в которых набрал 17 (8+9) очков.

Калгари Флэймз
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