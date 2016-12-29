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29 декабря 2016, 16:56 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Чикаго» объявил о продлении контракта с Панариным на два года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго» продлил контракт с российским нападающим Артемием Панариным на два года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Нападающий выступает за клуб с 2015 года. Увеличить
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«Это официально, форвард Панарин продлил контракт с нами, — говорится в сообщении. — Соглашение подписано на два года, его действие продлится до конца сезона-2018/19».

Панарин выступает за «Чикаго» с 2015 года. В прошлом сезоне он получил приз лучшему новичку НХЛ. В 37 матчах нынешнего регулярного чемпионата 25-летний россиянин набрал 37 очков (15 шайб + 22 передачи).

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