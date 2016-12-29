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29 декабря 2016, 15:02 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Нью-Джерси» Холл пропустит несколько дней, Фиддлер — 3−4 недели

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл из-за травмы нижней части тела пропустит матч с «Вашингтон Кэпиталз», который состоится 29 декабря, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Его восстановление должно занять несколько дней. Кроме того, нападающий Вернон Фиддлер выбыл на три-четыре недели из-за повреждения нижней части тела.

«Дэвилз» уточнили, что травма Холла не связана с операцией на колене, которую он перенёс ранее в этом сезоне.

25-летний Холл в текущем сезоне провёл 27 матчей, в которых набрал 23 (8+15) очков.

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