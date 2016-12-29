Нападающий «Нью-Джерси» Холл пропустит несколько дней, Фиддлер — 3−4 недели
Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл
из-за травмы нижней части тела пропустит матч с «Вашингтон Кэпиталз», который состоится 29 декабря, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Его восстановление должно занять несколько дней. Кроме того, нападающий Вернон Фиддлер выбыл на
«Дэвилз» уточнили, что травма Холла не связана с операцией на колене, которую он перенёс ранее в этом сезоне.
25-летний Холл в текущем сезоне провёл 27 матчей, в которых набрал 23 (8+15) очков.
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