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29 декабря 2016, 14:33 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Защитник «Питтсбурга» Дюмоулин сломал челюсть и пропустит до полутора месяцев

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Брайан Дюмоулин пропустит до полутора месяцев из-за травмы, сообщается на официальном сайте клуба.

Защитник сломал челюсть в третьем периоде матча с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2), когда ему попало в лицо шайбой. Дюмоулин перенёс операцию, на восстановление потребуется от четырёх до шести недель. Клуб поместил его в список травмированных на долгий срок.

Питтсбург Пингвинз
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