Защитник «Питтсбурга» Дюмоулин сломал челюсть и пропустит до полутора месяцев
Защитник «Питтсбург Пингвинз» Брайан Дюмоулин пропустит до полутора месяцев
из-за травмы, сообщается на официальном сайте клуба.
Защитник сломал челюсть в третьем периоде матча с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2), когда ему попало в лицо шайбой. Дюмоулин перенёс операцию, на восстановление потребуется от четырёх до шести недель. Клуб поместил его в список травмированных на долгий срок.
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