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29 декабря 2016, 11:31 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Вратарь «Питтсбурга» Мюррей не доиграл матч с «Каролиной» из-за травмы

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей не смог доиграть матч с «Каролиной Харрикейнз» (3:2) из-за травмы, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Мюррей получил повреждение нижней части тела и не вышел на третий период матча. За 40 минут он отразил 25 из 27 бросков. Марк-Андре Флёри заменил его при счёте 1:2 и отразил все 19 бросков по своим воротам.

29.12.2016 03:00 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 3:2 Каролина Харрикейнз
(0:1, 1:1, 2:0)
Главные тренеры
Майк Салливан Билл Питерс
Вратари
Мэттью Мюррей 40:00 (М-А. Флери 40:00) Кэм Уорд 57:33
1-й период
Элиас Линдхольм (Н. Хэнифин, Р. Мерфи) 08:10
2-й период
20:26 Сидни Кросби (Джаст. Шульц, К. Шири)
Ли Стемпняк (Т. Терявяйнен, С. Ахо) 32:32
3-й период
41:59 Крис Куниц (Ф. Кессел, Н. Бонино)
55:45 Карл Хагелин (Т. Дэйли, П. Хернквист)
Лучшие игроки
К. Хагелин (Питтсбург Пингвинз), К. Куниц (Питтсбург Пингвинз), Э. Линдхольм (Каролина Харрикейнз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Каролина Харрикейнз
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