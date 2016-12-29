Вратарь «Питтсбурга» Мюррей не доиграл матч с «Каролиной» из-за травмы
Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей не смог доиграть матч с «Каролиной Харрикейнз» (3:2)
из-за травмы, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Мюррей получил повреждение нижней части тела и не вышел на третий период матча. За 40 минут он отразил 25 из 27 бросков.
|29.12.2016 03:00
|Регулярный чемпионат
|PPG Paints Arena
|Питтсбург Пингвинз
|3:2
|Каролина Харрикейнз
|(0:1, 1:1, 2:0)
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Билл Питерс
Вратари
|Мэттью Мюррей 40:00 (М-А. Флери 40:00)
|Кэм Уорд 57:33
|1-й период
|Элиас Линдхольм (Н. Хэнифин, Р. Мерфи)
|08:10
|2-й период
|20:26
|Сидни Кросби (Джаст. Шульц, К. Шири)
|Ли Стемпняк (Т. Терявяйнен, С. Ахо)
|32:32
|3-й период
|41:59
|Крис Куниц (Ф. Кессел, Н. Бонино)
|55:45
|Карл Хагелин (Т. Дэйли, П. Хернквист)
Лучшие игроки
|К. Хагелин (Питтсбург Пингвинз), К. Куниц (Питтсбург Пингвинз), Э. Линдхольм (Каролина Харрикейнз)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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