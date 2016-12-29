Фаббри, Джонсон и Флери признаны звездами дня в НХЛ
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Нападающий «Сент-Луиса» Робби Фаббри признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба лиги.
Форвард в победном матче против «Филадельфии» (6:3) отметился тремя заброшенными шайбами.
Второй звездой дня стал нападающий «Тампы» Тайлер Джонсон, который в игре с «Монреалем» (4:3) забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме. Третьей звездой признан вратарь «Питтсбурга»
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