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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/28293258/
29 декабря 2016, 11:17 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Фаббри, Джонсон и Флери признаны звездами дня в НХЛ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Нападающий «Сент-Луиса» Робби Фаббри признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс- служба лиги.

Форвард в победном матче против «Филадельфии» (6:3) отметился тремя заброшенными шайбами.

Второй звездой дня стал нападающий «Тампы» Тайлер Джонсон, который в игре с «Монреалем» (4:3) забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме. Третьей звездой признан вратарь «Питтсбурга» Марк-Андре Флери, который в победной встрече против «Каролины» (3:2) вышел на замену на 29-й минуте, отразил 19 бросков и не пропустил ни одной шайбы.

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