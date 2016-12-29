Хлебушка и зрелищ. Панарин продлил контракт с «Чикаго»

Генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумэн в своей работе руководствуется одним простым принципом: заранее договариваться с теми, кто критически важен для команды, выписывая им такие контракты, какие они захотят, и торговаться до последнего с теми, кого можно заменить. Кейн, Тэйвз, Кит, Сибрук, Кроуфорд (Хосса пришел свободным агентом) — ключевые игроки, взращенные именно в системе, будучи задрафтованными «Блэкхокс», были подписаны задолго до того, как их прежние соглашения истекли. К ним добавился Анисимов, подписавший новый контракт за год до истечения старого, и теперь вот Панарин.

Почему он критически важен — да потому что не просто идеально вписывается в философию команды, замешанную на тотальном контроле шайбы и определенных технологических постулатах, а фактически является ее олицетворением. Постулаты эти, по факту — тарасовские («советский стиль» как он есть), на словах простые, типа «стяни на себя максимальное количество оппонентов и отдай пас на свободный лед», «всегда ищи свободный лед», «улучшай позицию для броска до верной за счет индивидуальных действий и передач», но на деле очень сложные. Ведь требуют максимальной разносторонности. Техника, бросок, видение площадки, пас, хоккейный интеллект — сразу все должно быть на высоком уровне. И все ключевые игроки «Ястребов» требованиям соответствуют. А те, кто, даже обладая звездным статусом, в чем-то не соответствовал, был узко или чуть уже специализирован, давно обменяны или отпущены на хлеба вольные.

Философия эта уже много лет держит «Чикаго» на вершине. Несмотря на огромные потери. Ведь за последние шесть лет из «Блэкхокс» ушло столько качественных игроков, что из них можно было бы собрать команду, которая была бы не на последних ролях в НХЛ.

В прошлом сезоне «Индейцы» стали лучшими в НХЛ по владению шайбой (владение засчитывается, если шайба контролируется 8 и более секунд): 15 минут и 3 секунды в среднем за матч в равных составах. Да, в тот раз это не принесло успеха в плей-офф, но у трех Кубков Стэнли за последние семь лет ноги растут именно оттуда. К слову, обыгравший «Ястребов» «Сент-Луис» шел в том же списке вторым — 14 минут и 43 секунды.

Для полноты картины: Панарин — второй в лиге после постоянного партнера Патрика Кейна по индивидуальному владению шайбой (владение засчитывается, если шайба контролируется 5 и более секунд): 1 минута и 14 секунд в среднем за матч. И пятый как по количеству входов в зону атаки с контролем шайбы (5,2 в среднем за матч), так и по количеству точных передач в зоне атаки (9,7 в среднем за матч).

Он среди лучших бомбардиров НХЛ, набирает по очку за игру с самого начала карьеры за океаном, да еще и прогрессирует — у него вдруг прорезался классный бросок в касание, которого раньше не было. Неудивительно, что Боумэн так хотел его сохранить, начав переговоры о продлении контракта с открытием рынка свободных агентов, то есть еще летом. А затянули до Нового года только потому, что платежка у «Чикаго» забита под завязку. И поиск оптимального решения занял некоторое время.

По словам агента Панарина Том Линна, Артемий очень хотел остаться и помочь Боумэну сохранить дееспособную команду. Поэтому согласился на переходный краткосрочный контракт, хотя хотел длительный, что подразумевало более солидную сумму, и даже сделал скидку при этом. Посмотрев на соглашение Кучерова, вы можете удивиться и даже засмеяться, мол, какая уж тут скидка, но у Никиты не было права на арбитраж. А у 72-го номера команды Города ветров такая возможность появилась бы, что автоматически повысило цену. Поскольку арбитр выписал бы ему, основываясь на текущих показателях, как минимум 7 миллионов на всего один год.

Боумэну еще предстоит разгрести завалы, ведь на всех будущих свободных агентов у него остаются сущие крохи, а если Панарин еще и заработает по итогам сезона максимальные бонусы (2,5 миллиона) — а он очень даже на это способен, — то придется, грубо говоря, набирать команду по объявлению. Правда, Стэн не раз бывал в таких условиях. И всегда находил выход. Что-нибудь придумает, будь то обмен Крюгера или Яльмарссона, с которыми, кстати, долго торговались в свое время, что как бы намекает. И притащит еще кого-нибудь толкового из Европы за копейки. Того же Шалунова, например.

В любом случае Панарин свой контракт заслужил полностью, получив прекрасный подарок на Новый год. Его история прекрасна, ведь он самый настоящий self-made man. Каким, к примеру, был Дацюк. Из игрока, которого до поры до времени никто не замечал, он превратился в лидера записного фаворита НХЛ, играющего в едва ли не самый зрелищный хоккей в лиге, причем сам это зрелище и рождает.

Тяжелая работа над собой принесла ему большие деньги, как обычно и бывает, если подходить ко всему с умом. При всем этом он настоящий гедонист от хоккея. Ему просто необходимо получать удовольствие от игры. И если оно есть — удовольствие получают все вокруг: и партнеры, и болельщики. «Хлебушек» и зрелище в одном флаконе.